Antigravity A1 è il drone per riprese a 360 gradi

A1 è il primo drone di Antigravity, marchio specializzato in questa tipologia di prodotti nato dall'esperienza congiunta di Insta360 e di altri partner selezionati. Quest'oggi ne vengono annunciate le caratteristiche tecniche, in attesa del debutto commerciale che avverrà solo da gennaio 2026.

In Antigravity A1 è installato un sistema a doppia lente che cattura tutto intorno a sé a 360 gradi. Gli obiettivi sono montati sulla parte superiore e inferiore della fusoliera del drone, consentendo una ripresa completa dell’ambiente senza punti ciechi. La tecnologia avanzata di stitching rende il drone invisibile quando visto attraverso il visore e nelle riprese finali.così come avviene con le classiche videocamere capaci di riprendere a 360 gradi.

Antigravity A1 non è però unicamente un drone: a questo sono infatti abbinati il visore Vision e il controller Grip, componenti che lavorano insieme per offrire un nuovo modo di esplorare il cielo.

Gli utenti possono guardare liberamente in qualsiasi direzione mentre pilotano il drone con gesti intuitivi della mano, sfruttando la tecnologia proprietaria FreeMotion e il tracciamento reattivo della testa. Questo permette all'utente, ad esempio, di guardare in una direzione mentre il drone si muove in un'altra, ottenendo un livello di immersione senza precedenti e permettendo, grazie alla registrazione dei video a 360 gradi, di rivedere in seguito quanto registrato da tutte le possibili prospettive.

Antigravity A1 ha un peso di 249 grammi, valore che permette di rispettare i requisiti normativi per il volo presenti nella maggior parte dei paesi. Le dimensioni compatte ne facilitano il trasporto in ogni ambiente.

L'utilizzo prevede l'abbinamento del Grip Controller, che si impugna con una mano comandando il movimento del drone in modo molto semplice. Il visore Vision permette di esplorare l'ambiente sorvolato dal drone, con una visione completa a 360 gradi.

Queste le principali caratteristiche tecniche di Antigravity A1 così come anticipate dal produttore:

Riprese immersive a 360° in 8K, grazie alla doppia lente (superiore e inferiore).

Design compatto e ultraleggero (249 g), per volare senza licenza nella maggior parte di Paesi e regioni.

Effetto “drone invisibile” garantito da un avanzato sistema di stitching delle immagini.

Controlli intuitivi: basta indicare la direzione con il Grip Controller e il drone la segue.

Visione dal vivo a 360° e tracciamento della testa in tempo reale tramite visore Vision.

Reframing ed editing post volo semplici e veloci, per non perdere mai lo scatto perfetto.

Massima sicurezza con ritorno automatico alla base e sistema di rilevamento del carico per evitare usi impropri

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale, a questo indirizzo.