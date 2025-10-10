HP Victus 15 con RTX 4050 e display 144Hz scende a 719: un portatile gaming che a questo prezzo non teme rivali

HP Victus 15-fb2000sl offre un pacchetto completo per chi cerca potenza, fluidità e qualità visiva a un prezzo contenuto. Ryzen 5, RTX 4050, schermo a 144Hz e funzioni AI lo rendono uno dei portatili più interessanti nella fascia sotto gli 800 euro

HP Victus 15-fb2000sl è un portatile pensato per chi vuole giocare e lavorare con la stessa fluidità di un desktop. Il prezzo attuale di 719,99 su Amazon lo rende una delle offerte più competitive tra i portatili con GPU dedicata di ultima generazione.

Il sistema si affida al potente AMD Ryzen 5-8645HS, un processore a sei core capace di gestire streaming, editing e gaming senza rallentamenti. A supporto troviamo 16GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e un SSD NVMe Gen4 da 512GB che assicura caricamenti e avvii in pochi secondi.

La sezione grafica è affidata alla NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6GB, basata sull'architettura Ada Lovelace, con accelerazione AI per frame più fluidi e immagini più dettagliate. In abbinamento al display IPS Full HD da 15,6 pollici a 144Hz e 300 nit di luminosità, il risultato è una resa visiva impeccabile, ideale per eSport e titoli AAA. La tecnologia AMD FreeSync Premium elimina tearing e stuttering per un gameplay stabile e reattivo.

HP integra funzioni di intelligenza artificiale che ottimizzano le prestazioni in tempo reale, e migliorano l'efficienza energetica e la risposta del sistema in base allutilizzo. Il design in Mica Silver è elegante e curato nei dettagli, con un sistema di raffreddamento a 5 vie e prese d'aria su tre lati per mantenere basse le temperature anche durante le sessioni più intense.

Completano la dotazione una webcam 720p TNR per videochiamate nitide, tastiera in plastica riciclata e sistema operativo Windows 11 preinstallato. Con 2,33 kg di peso e spessore di 2,39 cm, Victus 15 riesce a combinare prestazioni da gaming e portabilità, e a offrire un'esperienza completa e bilanciata per chi cerca un notebook potente a un prezzo accessibile.