Amazon Black Friday: 2 portatili gaming in forte sconto con CPU spinte, GPU RTX (quello con 4060 a 869) e display ad alta frequenza

Ottime offerte per chi cerca un portatile da gaming potente: processori di ultima generazione, schede video dedicate e pannelli ad alta risoluzione e refresh rate. Guardate che prezzi!

Il Black Friday Amazon continua con due offerte particolarmente interessanti per chi cerca un notebook gaming potente e aggiornato. Si tratta di modelli dotati di processori ad alto numero di core e thread, frequenze turbo molto spinte, GPU NVIDIA GeForce RTX e display ad alta risoluzione e refresh rate elevati, perfetti per ottenere ottime prestazioni nei titoli più recenti e nel gaming competitivo.

MSI Cyborg 15 A13VF, oggi scontato a 869, integra il processore Intel Core i7-13620H, una soluzione a 10 core e 16 thread con frequenza massima di 4,9 GHz, studiata per bilanciare produttività e prestazioni in gioco. La scheda video è una NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di GDDR6, capace di gestire senza problemi il gaming in Full HD grazie anche alle tecnologie DLSS e assolutamente non comune in questa fascia di prezzo. Il display da 15,6 pollici Full HD a 144 Hz offre unesperienza fluida, mentre i 16 GB di RAM DDR5 e l'SSD PCIe 4.0 da 512 GB completano una dotazione moderna insieme al WiFi 6E e a Windows 11 Home.

Per chi cerca ancora più potenza grafica, nuovo Acer Nitro V 16 AI rappresenta un salto generazionale. Proposto a 1.349, è equipaggiato con AMD Ryzen 7 260, un processore a 10 core e 20 thread che raggiunge una frequenza di picco di 5,2 GHz. La GPU dedicata è una NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8 GB di GDDR7, tra le soluzioni più efficaci della fascia media-alta per giocare anche oltre il Full HD. Il pannello da 16 pollici WUXGA (1920×1200) IPS a 180 Hz garantisce un maggior spazio verticale e grande fluidità nelle scene più frenetiche. Non mancano 16 GB di RAM DDR5, un veloce SSD da 1 TB e Windows 11 preinstallato.

Due proposte che offrono un rapporto qualità/prezzo molto interessante nel periodo del Black Friday, con configurazioni pensate per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi.