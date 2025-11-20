WiFi al massimo: gli ASUS più potenti in super sconto Black Friday  dal WiFi 7 ai modem 4G+

La rete di casa fa un salto di qualità grazie alle offerte Amazon sui router ASUS: modelli WiFi 7 velocissimi, modem 4G+ per zone senza fibra, soluzioni gaming con QoS avanzato e sistemi compatibili AiMesh. Ecco le occasioni migliori per potenziare il WiFi e rendere la connessione più stabile che mai

I router ASUS di fascia premium rappresentano soluzioni complete e potenti per chi cerca connessioni WiFi ad alte prestazioni e una rete domestica stabile. Grazie a WiFi 6, WiFi 6E, porte 10G e compatibilità AiMesh, questi dispositivi garantiscono velocità elevate e stabilità di rete anche con numerosi dispositivi collegati simultaneamente.

ASUS RT-AX89X AX6000 è un router dual band WiFi 6 ad alte prestazioni, con supporto MU-MIMO e OFDMA per mantenere velocità elevate anche in reti affollate. Le due porte 10G lo rendono ideale per gaming, streaming 4K e NAS ad alte prestazioni. Le funzionalità AiProtection Pro, Adaptive QoS e la Gaming Port LAN assicurano una rete sempre sicura, ottimizzata e stabile.

ASUS RT-AXE7800 Tri-Band WiFi 6E sfrutta la banda a 6 GHz per offrire connessioni ultra-veloci, ideali per gaming online, streaming ad alta qualità e gestione di più dispositivi. La porta 2.5G consente un backbone potente per NAS o connessioni in fibra ultra rapide. La sicurezza integrata gratuita include Instant Guard, VPN e Advanced Parental Control, mentre la compatibilità AiMesh permette di creare un sistema WiFi mesh espandibile capace di coprire tutta la casa con segnale stabile e potente.

Tra le offerte più interessanti spicca ASUS TUF Gaming BE9400, un router WiFi 7 a tripla banda pensato per garantire massima stabilità anche nelle configurazioni più esigenti. Le quattro porte 2.5G lo rendono ideale per PC gaming e NAS ad alta velocità, mentre AiMesh e AiProtection assicurano una rete estesa e sicura in tutta la casa.

Per chi vive in zone senza fibra, ASUS 4G-AC86U resta una delle soluzioni più performanti: modem router 4G+ Cat.12 con WiFi AC2600, offre una rete dual band potente, slot SIM integrato, MU-MIMO e protezioni AiProtection Pro. Perfetto per case vacanza, uffici remoti o come linea principale in aree difficili.

Tornando sul fronte gaming, ASUS TUF Gaming BE3600 porta il WiFi 7 in una fascia più accessibile, con doppia banda rapidissima, porta 2.5Gbps e modalità Mobile Game che riduce la latenza sugli smartphone. Supporta AiMesh, Adaptive QoS e perfino il tethering USB per trasformare il telefono in modem demergenza.

Per chi cerca un router LTE più recente, ASUS 4G-AX56 unisce WiFi 6 e connettività 4G+ Cat.6, garantendo velocità fino a 1800 Mbps e una copertura stabile. La porta WAN/LAN adattativa semplifica ogni configurazione, mentre la sicurezza integrata protegge tutti i dispositivi della casa.

In ottica espandibilità, ASUS RT-BE58U V2 rappresenta lentry ideale nel mondo del WiFi 7: compatibile AiMesh, dotato di AI WAN/LAN 2.5G, supporto 4K-QAM e MLO per gestire più bande in contemporanea. Ideale per smart home, streaming 4K e famiglie con tanti dispositivi connessi.

Per un upgrade sicuro e conveniente al WiFi 6, ASUS RT-AX52 Pro offre rete dual band AX3000, VPN integrata, parental control e Instant Guard per connessioni protette anche fuori casa. Perfetto per gaming leggero, streaming e gestione avanzata della smart home.