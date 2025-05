Tutte le novità di Corsair ed Elgato al Computex: per i giocatori, come la MAKR 75, e non solo

Corsair e la sua consociata Elgato hanno acceso i riflettori al Computex di Taipei con una gamma di prodotti che vanno oltre il semplice aggiornamento hardware. Le novità presentate puntano a migliorare l'esperienza utente, sia per i costruttori di PC che per i creatori di contenuti. Paolo ce le mostra nel seguente video.

Il panorama dei case e dei componenti

Al centro dell'attenzione per gli assemblatori di PC c'è FRAME 5000D, un'evoluzione del pluripremiato FRAME 4000D. Questo case garantisce un flusso d'aria elevato e offre ampio spazio per schede grafiche potenti e configurazioni di raffreddamento complesse. La compatibilità con schede madri a connessione posteriore e il supporto al sistema modulare FRAME aprono nuove possibilità di personalizzazione, permettendo agli utenti di creare build dal look distintivo.

Per quanto riguarda l'alimentazione, le nuove serie HXi SHIFT e RMx SHIFT si distinguono per il connettore nativo da 12V-2x6 con capacità di 600 W (due nella versione da 1500 W per HXi SHIFT), connettori modulari montati lateralmente e piena compatibilità con iCUE LINK System Hub per la serie HXi SHIFT, garantendo efficienza e controllo per le GPU di nuova generazione.

Non solo estetica, ma anche funzionalità con l'introduzione di CORSAIR MAKR 75, una tastiera DIY progettata per gli appassionati che desiderano assemblare il proprio strumento ideale. Dotata di gasket mount, telaio in alluminio e schiuma fonoassorbente a otto strati, la MAKR 75 supporta hyper-polling fino a 8.000 Hz ed offre swap di switch, keycap, manopole di controllo e moduli aggiuntivi per una personalizzazione profonda.

L'ecosistema Elgato e il controllo a portata di mano

Una delle novità più rilevanti è l'espansione dell'ecosistema Stream Deck attraverso la strategia "Stream Deck Everywhere" di Elgato. Questo approccio mira a rendere il controllo potente, personalizzabile e accessibile a un numero maggiore di utenti e flussi di lavoro.

Virtual Stream Deck (VSD) rappresenta un passo in avanti nella flessibilità del controllo. Questa versione software di Stream Deck consente di creare pannelli di controllo interattivi su qualsiasi schermo, richiamabili con un clic o una scorciatoia da tastiera. Inizialmente disponibile per i possessori di dispositivi Stream Deck e periferiche Corsair selezionate come il Xeneon Edge e il mouse Scimitar Elite WE SE, VSD estenderà in seguito il controllo intelligente a touchscreen, mouse e tastiere.

Per gli hobbisti e i produttori, Stream Deck Module è una versione essenziale del prodotto consumer, disponibile in configurazioni da 6, 15 e 32 tasti, pronta per essere integrata in progetti personalizzati. Questo modulo offre la robustezza di un telaio in alluminio e la piena compatibilità con il software Stream Deck, semplificando lo sviluppo di interfacce di controllo.

Infine, la nuova Stream Deck è dotata di tasti a forbice, per poter offrire un'alternativa più rapida e precisa rispetto al design a membrana. Questi switch, con un tempo di attivazione più corto, garantiscono maggiore velocità e precisione per attività ad alta frequenza.