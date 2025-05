Tech Week Amazon: monitor gaming e professionali in sconto, tra 4K, altissimo refresh rate e HDR

La Tech Week di Amazon propone una selezione di monitor ASUS, Dell, HP e Samsung pensati per giocatori, creativi e professionisti. Risoluzione UHD, frequenze fino a 240Hz, compatibilità G-SYNC e FreeSync: ecco i modelli in offerta con le specifiche più interessanti

La Tech Week Amazon offre sconti concreti su monitor di fascia media e alta, con proposte versatili che rispondono alle esigenze di gaming competitivo, editing grafico e uso produttivo. Dai pannelli curvi con tempo di risposta ridotto ai display 4K con ampio spazio colore, la varietà in promozione spazia tra modelli VA, IPS e QD-OLED.

I Samsung Odyssey sono sempre i più interessanti per i giocatori. Samsung Odyssey OLED G6 (S27DG612SU) si distingue per il pannello QD-OLED da 27 pollici, QHD, refresh rate a 240Hz e tempo di risposta di 0,03 ms. Il supporto HDR10+, la compatibilità G-SYNC e la tecnologia Glare Free completano una configurazione progettata per esperienze di gioco immersive e reattive. Per la Tech Week a a 549,9 €, invece di 629€ . Samsung Odyssey G4 (S27BG400) propone un pannello IPS FHD da 27 pollici, frequenza a 240Hz, tempo di risposta di 1 ms, supporto FreeSync Premium e compatibilità G-SYNC. Il supporto regolabile in altezza, la funzione pivot e le tecnologie Eye Saver lo rendono adatto anche per sessioni di utilizzo prolungate. Ora a a 179,9 € . Anche i modelli G3 a prezzi interessanti ora, a 149,9 € e a 113,9 € .

ASUS TUF VG32WQ3B, con diagonale da 31,5", risoluzione Quad HD e frequenza di aggiornamento a 180Hz, adotta un pannello curvo VA da 0,5 ms e integra tecnologia ELMB per minimizzare il motion blur durante le sequenze più dinamiche. Ora costa 229€ .

Dell S3423DWC punta sul formato ultrawide 21:9 con curvatura 1800R, pannello VA da 34 pollici e risoluzione WQHD. Supporta FreeSync, copre il 99% dello spazio colore sRGB e include una porta USB-C per alimentazione e dati. Completano la dotazione due altoparlanti integrati. Ora a 419,99€ .

HP OMEN 32c è un 32 pollici QHD con frequenza a 165Hz, tempo di risposta di 1 ms, compatibilità con G-SYNC e FreeSync. Il pannello VA supporta DisplayHDR 400 con luminosità fino a 400 nit, mentre il trattamento antiriflesso aiuta la visibilità in ambienti luminosi. Per la Tech Week a 229,99€ .

HP OMEN 24, da 23,8 pollici, utilizza un pannello IPS Full HD con refresh a 165Hz, DisplayHDR 400, tempo di risposta di 1 ms e luminosità di picco di 450 nit. Pensato per ambienti gaming compatti, mantiene reattività e qualità visiva. Il suo prezzo è di 139,99€ .