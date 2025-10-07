In collaborazione con Amazon

PC Desktop da sogno, monitor e periferiche di gioco: i componenti e sistemi migliori del Prime Day con sconti imperdibili

PC Desktop da sogno, monitor e periferiche di gioco: i componenti e sistemi migliori del Prime Day con sconti imperdibili

Il Prime Day porta sconti su una selezione di PC Desktop, componenti e accessori da gaming e produttività. Dai computer completi di fascia media e alta ai monitor 4K e 49 curvi, passando per schede grafiche, cuffie e ripetitori Wi-Fi, è il momento giusto per aggiornare la postazione

di pubblicata il , alle 14:08 nel canale Periferiche
offerteAmazonscontiPrimeprime dayNVIDIAGeForceHPASUSTP-LinkLogitechSamsungLG
 

Durante il Prime Day Amazon 2025, i PC Desktop e i componenti per gaming e produttività arrivano a prezzi competitivi. Tra desktop completi, schede grafiche, monitor e accessori, è possibile trovare soluzioni per ogni esigenza, dalla fascia media fino ai sistemi più potenti con raffreddamento a liquido e GPU di ultima generazione.

Desktop completi

HP Victus 15L TG02-0004sl Desktop, AMD RYZEN 5 5600G, 16GB RAM DDR4, 512GB SSD, RTX 4060 8GB GDDR6, PSU 80 Plus Gold da 350W, Windows 11, 3 Mesi di PC Game Pass Incluso, Grigio

699.99 Compra ora

CyberpowerPC Wyvern Gaming PC - AMD Ryzen 7 5700X, Nvidia RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 1TB NVMe SSD, 650W 80+ PSU, Wi-Fi, Windows 11, Prism Panoramic RGB Black

749.00 Compra ora

I desktop da gaming includono modelli come HP Victus 15L TG02 con AMD Ryzen 5 5600G, RTX 4060 e 16GB di RAM, ideale per chi cerca prestazioni solide in un formato compatto. Per chi punta più in alto ci sono CyberpowerPC Wyvern con Ryzen 7 5700X e RTX 5060.

PJ DIGITAL STORE EGEMONE V1 - Pc gaming Ryzen 5 9600X, RTX 5070 12GB, Ram 32Gb Ddr5 6000Mhz, SSD NVMe 1000Gb, Dissipatore a Liquido 360mm, W11 Pro

1749.99 1649.99 Compra ora

PJ DIGITAL STORE EGEMONE PS2 - Pc gaming i9 14900K, RTX 5070 12GB, Ram 32Gb 6000Mhz Ddr5, SSD NVMe 1000Gb, Dissipatore a Liquido 360mm, Wind 11 Pro

1999.99 1899.99 Compra ora

Alienware Area-51 Gaming Desktop - Intel Core Ultra 9 Series 2, Nvidia GeForce RTX 5080, 32GB RAM, SSD 2TB, Wi-Fi 6E, Bluetooth, Raffreddamento a Liquido, Windows 11 Home, AlienFX, Lunar Silver

4437.53 3999.00 Compra ora

Saliamo di prezzo con i modelli PJ Digital Store EGEMONE V1 e PS2, con Ryzen 5 o i9, RTX 5070 e 32GB di RAM DDR5, dotati di dissipazione a liquido da 360mm per gestire lunghe sessioni di gaming senza surriscaldamenti. Sul segmento top troviamo Alienware Area-51 con processore Intel Core Ultra 9, RTX 5080, 32GB di RAM e SSD da 2TB, Wi-Fi 6E e raffreddamento a liquido, pensato per prestazioni estreme e giochi in alta risoluzione.

Schede grafiche e accessori

-32%

ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5070 OC Edition, Scheda Grafica 12 GB GDDR7, 192 Bit, PCIe 5.0, Design a 2,5 Slot, 3 Ventole Axial-Tech, 1 HDMI 2.1, 3 DisplayPort 2,1, Nera, PRIME-RTX5070-O12G

849.90 574.99 Compra ora

La ASUS PRIME RTX 5070 OC Edition offre 12GB di memoria GDDR7, 3 ventole Axial-Tech e supporto PCIe 5.0, perfetta per aggiornare o assemblare un PC Desktop di fascia alta.

-5%

TP-Link TL-WA850RE Ripetitore Wireless Wifi Extender e Access Point, Velocità Single Band 300Mbps, Porta LAN, Potenzia la tua copertura Wi-Fi, Compatibile con tutti i modem router wifi, Bianco

16.00 14.43 Compra ora

Tra gli accessori, TP-Link TL-WA850RE estende la copertura Wi-Fi fino a 300 Mbps.

Logitech G535 LIGHTSPEED Cuffia con Microfono Gaming Wireless - Cuffie Supra-Aurali Leggere, Microfono Flip to Mute, Audio Stereo, Compatibile con PC, PS4, PS5, Ricaricabile Tramite USB - Nero

57.99 52.19 Compra ora

Le cuffie Logitech G535 LIGHTSPEED sono tra le migliori offerte nel loro segmento, con audio stereo wireless e microfono flip-to-mute per il gaming su PC o console.

Realtà Virtuale

Meta Quest 3S da 256 GB  Vivi la realtà mista  Raddoppia lo spazio di archiviazione  Visore all-in-one - Include una prova di 3 mesi di Meta Horizon+

426.99 349.99 Compra ora

Occhio al prezzo a cui scende Meta Quest 3S nella versione con 256 GB di spazio di archiviazione, la più conveniente tra i visori VR in questo Prime Day.

Monitor

PHILIPS 27E1N1100A - Monitor Full HD da 27 pollici, integrato Altoparlante, tempo di risposta 1 ms (1920x1080, 100 Hz, VGA, HDMI 1.4) nero, 2023, altoparlante integrato

86.99 82.64 Compra ora

Samsung Monitor S30GD (S27D302), Flat, 27'', 1920x1080 (Full HD), IPS, 100Hz, 5ms (GtG), D-Sub, HDMI, Eye Saver Mode, Flicker Free

97.40 91.99 Compra ora

LG 27MS550 Monitor 27" Full HD IPS, Altezza Regolabile, Speaker Stereo 4W, 100Hz, 1920x1080, 2x HDMI, Uscita Cuffie, Schermo Antiriflesso, Reader Mode, Flicker Safe, Nero

108.99 99.99 Compra ora

La gamma di monitor include i modelli Full HD da 27 come Philips 27E1N1100A e Samsung S30GD.

Samsung Smart Monitor M5 (S27DM502), Flat 27'', 1920x1080 (Full HD), Smart Hub con app di streaming, Office 365, Gaming Hub, Speaker integrati, Telecomando, WiFi, HDMI, USB

132.90 Compra ora
-1%

LG 27US500 Monitor 27" 4K, IPS, 3840x2160, HDR 10, DCI-P3 90%, 60Hz, 5ms (GtG), FreeSync, HDMI 2.0, DisplayPort, Uscite Cuffie, Reader Mode, Flicker Safe, Bianco

181.00 169.99 Compra ora

LG UltraGear 27GS75Q Monitor Gaming 27" IPS QHD (2560x1440), 200Hz (OC), 1ms (GtG), G-Sync Compatible, AMD FreeSync, HDR10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Flicker Safe, Nero

219.99 199.99 Compra ora

LG 27UP650K Monitor 27" Ultra HD 4K (3840x2160), IPS, HDR 400, DCI-P3 95%, 60Hz, 5ms (GtG), HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, AUX, Stand Pivot, Flicker Safe, Bianco

219.90 207.99 Compra ora

Passiamo ai più evoluti Samsung Smart Monitor M5 con app integrate, fino ai 4K IPS LG 27UP650K e 27US500 per produttività e contenuti multimediali.

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G9 (S49DG934), Curvo (1800R), 49'', 5120x1440 (DQHD), 32:9, HDR10+, QD-OLED Glare Free, 240Hz, 0,03ms (GtG), Compatibilità G-Sync, HDMI, Micro HDMI, DP

949.00 Compra ora
-3%

MSI MPG 491CQPX QD-OLED 49" Monitor, DQHD 5120x1440 1800R, 240Hz, 0.03ms, DisplayHDR True Black 400, G-SYNC, FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1, DP 1.4a, USB-C (98W PD), Nero

1499.00 1329.05 Compra ora
-3%

Samsung Monitor Odyssey Ark (S55CG970), Curvo (1000R), 55'', 3840x2160 (UHD 4K), Mini-LED, HDR10+, VA, 165Hz, 1ms, Freesync Premium Pro, HDMI, USB, WiFi, Bluetooth, Casse Integrate, HAS, Pivot

1699.00 Compra ora
-3%

Samsung Monitor Gaming Odyssey Neo G9 (S57CG952), Curvo (1000R), 57'', 7680x2160 (Dual UHD), 32:9, Mini LED, HDR1000, VA, 240 Hz, 1 ms (GtG), FreeSync Premium Pro, HDMI, USB, Display Port 2.1

1755.00 Compra ora

Per il gaming competitivo sono disponibili gli LG UltraGear con refresh rate fino a 240Hz e tempi di risposta di 1ms, mentre gli MSI MPG 491CQPX QD-OLED e Samsung Odyssey G9 e Neo G9 offrono schermi ultrawide da 49 e 57 curvi con risoluzioni DQHD e Dual UHD, HDR avanzato e compatibilità G-Sync/FreeSync per esperienze di gioco immersive. Il modello Samsung Odyssey Ark combina curvatura estrema 1000R, Mini-LED 4K e altoparlanti integrati, ideale per chi vuole un display spettacolare sia per gaming che per multimedia.

Con le offerte Prime Day, aggiornare il PC Desktop e la postazione da gaming non è mai stato così conveniente. Tra desktop pronti, schede grafiche di ultima generazione, monitor Full HD e 4K, cuffie e ripetitori Wi-Fi, cè tutto il necessario per costruire o potenziare la propria configurazione senza compromessi.

 
^