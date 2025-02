NZXT Relay, cuffie gaming con qualità Hi-Res e comfort oggi in offerta su Amazon a soli 39

Le NZXT Relay si distinguono nel panorama delle cuffie da gioco per PC grazie alla certificazione Hi-Res Audio, driver da 40 mm e tecnologia DTS Headphone:X. Design leggero, archetto in memory foam e microfono rimovibile completano un prodotto pensato per garantire immersione totale e comfort

Tutte le svendite Amazon del weekend sono qui, si risparmia tantissimo!

Per chi cerca un audio dettagliato e un comfort prolungato nelle sessioni di gioco, NZXT Relay rappresenta una scelta da considerare. Progettate per offrire un suono chiaro e fedele, queste cuffie sono certificate Hi-Res Audio dalla Japan Audio Society, il che vuol dire che sono in grado di offrire una qualità superiore e una gamma di frequenze più ampia rispetto agli standard tradizionali.

Oggi disponibili su Amazon al prezzo irrisorio di 39€ , le NZXT Relay si basano su un sistema acustico rappresentato dai driver da 40 mm, studiati per restituire un profilo sonoro neutrale. Questo consente di percepire ogni dettaglio del gioco, dalle esplosioni più potenti ai passi più leggeri, e garantirsi un’esperienza immersiva senza compromessi.

NZXT Relay integra la tecnologia DTS Headphone:X per offrire un audio spaziale 3D preciso. Questo consente di individuare con maggiore accuratezza la provenienza dei suoni e migliora la consapevolezza situazionale nell’esperienza di gioco competitiva, ma garantisce maggiore coinvolgimento anche nel single player e con altri media di intrattenimento, come film e serie TV.

La struttura leggera e regolabile è pensata per un comfort duraturo. L'archetto in memory foam e i padiglioni auricolari rivestiti in similpelle migliorano l’isolamento acustico e riducono l’affaticamento durante le sessioni prolungate. Inoltre, il microfono rimovibile aggiunge versatilità, e permette di passare facilmente dall’uso gaming a quello multimediale.