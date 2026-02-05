Monitor gaming in super offerta su Amazon: AOC a 99 e KTC 2K 200Hz a 159,99

Su Amazon arrivano nuove offerte dedicate ai monitor gaming, con due modelli che si rivolgono a esigenze differenti ma condividono prezzi estremamente aggressivi. Da una parte AOC Gaming 27G15N a 99 euro, dall'altra il più avanzato KTC 27 pollici 2K a 159,99 euro.

AOC Gaming 27G15N è proposto a un prezzo davvero sorprendente: 99 euro per un monitor Full HD pensato per chi cerca fluidità e reattività. Il pannello è un VA veloce con refresh rate fino a 180 Hz e tempo di risposta di 1 ms, caratteristiche ideali per il gaming competitivo.

Il supporto alla sincronizzazione adattiva aiuta a ridurre tearing e stuttering, mentre il basso input lag rende il monitor adatto anche agli FPS più frenetici. Non manca il supporto ad HDR10, insieme a una dotazione di porte che comprende HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4. A questo prezzo, è una scelta perfetta per chi vuole spendere il minimo senza rinunciare a unesperienza di gioco fluida.

Salendo di livello troviamo il KTC 27 pollici 2K, disponibile a 159,99 euro. Qui il salto qualitativo è evidente: la risoluzione QHD (2560x1440 pixel) si abbina a un refresh rate fino a 200 Hz, un mix ideale tra definizione e prestazioni.

Non bisogna lasciarsi scoraggiare dal fatto che si tratta di un prodotto proveniente dalla Cina: sulla base di nostri test, infatti, i monitor KTX restituiscono risultati prestazionali del tutto paragonabili a quelli dei prodotti realizzati dai brand più blasonati. Per di più, con la sua scocca in bianco accattivante questo monitor risulta molto elegante e compatibile con tutti gli arredamenti.

Questo modello utilizza un pannello Fast IPS con tempo di risposta di 1 ms (MPRT), luminosità di 450 cd/m² e certificazione HDR400. La resa cromatica è uno dei suoi punti di forza, con 131% sRGB, 97% DCI-P3 e unaccuratezza cromatica ΔE < 2, caratteristiche che lo rendono adatto non solo al gaming ma anche a editing e creazione di contenuti.

Il KTC integra anche altoparlanti e supporta Adaptive Sync. Entrambi i monitor qui proposti sono dei 27 pollici.