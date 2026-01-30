Monitor gaming Fast IPS e 200 Hz a prezzi mini su Amazon: Dell da 27'' a 119 e 24'' sotto i 100

Amazon propone un'offerta particolarmente interessante sui due monitor gaming Dell, entrambi con pannello Fast IPS, refresh rate a 200 Hz e tempo di risposta di 1 ms. Due soluzioni pensate per il gaming competitivo e l'intrattenimento, ora disponibili a prezzi decisamente aggressivi

Nel segmento dei monitor gaming economici ma performanti, le offerte Amazon sui questi nuovi Dell meritano attenzione. Si tratta di due monitor Full HD progettati per offrire elevata fluidità, colori accurati e tecnologie pensate per il gioco competitivo, con prezzi che li rendono alla portata anche a chi vuole aggiornare la propria postazione senza spendere troppo.

Il modello più grande, Dell SE2725HG da 27 pollici, è proposto a 119,20 euro e abbina una risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) a un refresh rate di 200 Hz e a un tempo di risposta di 1 ms GTG. La presenza del pannello Fast IPS consente di mantenere una buona fedeltà cromatica senza rinunciare alla velocità, con copertura sRGB al 99% e ampi angoli di visione da 178°.

Vale lo stesso anche per il 24 pollici, visto che troviamo 200 Hz, Fast IPS e 1 ms, che lo rendono una scelta ideale per FPS, eSport e gaming su PC.

Entrambi i monitor supportano AMD FreeSync Premium e VRR per eliminare tearing e stuttering sia su PC sia su console compatibili. La tecnologia ComfortView Plus, integrata direttamente nel pannello, riduce l'emissione di luce blu senza alterare i colori, e migliora il comfort visivo durante le sessioni prolungate.

Dal punto di vista del design, Dell punta su cornici sottili, base inclinabile e joystick posteriore per una gestione rapida delle impostazioni. La connettività prevede 2 HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e uscita cuffie, con supporto VESA 100x100 per il montaggio a parete o su braccio.

A completare il quadro c'è la garanzia hardware di 3 anni con servizio di sostituzione avanzato, uno dei punti di forza dell'offerta Dell.