Meta Quest 3S scende a 299 su Amazon: ottima opportunità per entrare nel mondo VR spendendo poco

299 euro per la versione da 128 GB, accompagnata dal gioco Batman: Arkham Shadow e da tre mesi di accesso a Meta Quest+. Un’opportunità per entrare nell’ecosistema Meta a un costo contenuto

Rispetto al Quest 3, con Meta Quest 3S cambia la struttura ottica: le lenti sono di tipo Fresnel, il campo visivo è leggermente più ristretto (96° orizzontali e 90° verticali) e la risoluzione per occhio è di 1832 x 1920 pixel. Rimane invariata la memoria di sistema con 8 GB. Disponibile anche la versione da 256 GB a 409,99 euro, sempre con gli stessi contenuti extra.

La distanza di interasse può essere configurata solo su tre posizioni, rispetto alla configurazione continua del modello più alto in gamma. Inoltre, Batman: Arkham Shadow è fornito gratuitamente. A 299€ si tratta di un vero e proprio affare per tutti coloro che vogliono entrare nel mondo della VR spendendo poco, considerando anche che si tratta di dispositivi capaci di funzionare completamente senza fili per movimenti con la massima libertà e leggerezza.

Se volete puntare sul top di gamma, Meta Quest 3 vanta prestazioni di altissimo livello e una potenza di elaborazione più che doppia rispetto a Quest 2, e con un range di volume più potente del 40%, nitidezza del suono e prestazioni dei bassi migliorate. Inoltre, con 2064 x 2208 pixel per occhio, la risoluzione è migliore del 30% rispetto a Meta Quest 2, per offrire una chiarezza senza pari e una grafica realistica. Oggi ha un prezzo SUPER il modello con 512 GB .

Rispetto al 3S, il modello più completo Meta Quest 3 differisce soprattutto per le lenti, con delle ottime pancake che incontrano i favori degli appassionati e di chi si aspetta un'esperienza visivamente migliore.