Meta Quest 3 è di nuovo conveniente su Amazon: perché è la soluzione migliore per la Realtà Virtuale

Il visore standalone Meta Quest 3S è disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale: 299 per il modello da 128 GB e 391 per quello da 256 GB. Compresi nel bundle ci sono Batman: Arkham Shadow e 3 mesi di Meta Quest+. Una delle offerte più ghiotte dell'estate tech

Su Amazon è ora in corso una delle offerte più allettanti dell'estate per gli appassionati di realtà virtuale e mista. Il visore standalone Meta Quest 3S scende a 299 nella versione da 128 GB, a un passo dal minimo storico, mentre il modello da 256 GB si trova a 391 . In entrambi i casi, nel prezzo sono compresi il gioco Batman: Arkham Shadow e 3 mesi gratuiti di Meta Quest+, il servizio che ogni mese aggiunge due titoli alla libreria VR dellutente.

Il Meta Quest 3S è un visore all-in-one che non richiede PC o cavi per funzionare. Integra un display da 1832 x 1920 pixel per occhio, lenti Fresnel, 8 GB di RAM e sensori avanzati che permettono di combinare realtà virtuale e mista, con fotocamere frontali a colori per ricreare lambiente circostante. Grazie alle prestazioni superiori rispetto al Quest 2, offre un'esperienza fluida e coinvolgente sia a chi si avvicina per la prima volta alla VR sia a chi cerca un upgrade senza passare ai modelli premium.

Per i più esigenti resta disponibile anche il Meta Quest 3 da 512 GB, con display 4K e lenti pancake, pensato per chi vuole il massimo. Ma oggi, a questo prezzo, il Meta Quest 3S rappresenta probabilmente il miglior compromesso qualità/prezzo per entrare subito in nuovi mondi digitali.