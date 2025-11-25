Black Friday Logitech: kit mouse e tastiera, mouse gaming e cuffie ai prezzi più bassi dell'anno, a partire da 22

Il Black Friday porta su Amazon offerte eccezionali sui prodotti Logitech: kit mouse e tastiera per lavoro e ufficio, mouse gaming wireless e cablati, cuffie da gaming, mouse ergonomici e speaker per computer. Tutto a prezzi mai visti, perfetto per aggiornare la postazione di lavoro o gaming

Per il Black Friday, Logitech propone sconti imperdibili su un'ampia gamma di prodotti, con particolare attenzione ai kit mouse e tastiera.

Logitech MK270 e MK470 offrono soluzioni wireless per ufficio e casa, con ricevitore USB 2.4 GHz, tastiere compatte, tasti multimediali e lunga autonomia a prezzi scontatissimi.

Per chi cerca un'esperienza più premium, MK950 Signature Slim e la Wave Keys assicurano digitazione silenziosa, supporto polsi e compatibilità multi-dispositivo. La seconda, soprattutto, è molto interessante, con la sua peculiare forma a onde che, una volta "digerita", aumenta considerevolmente il comfort al lavoro.

Il nuovo Logitech MX Master 4 è già il punto di riferimento per l'uso professionale. Ma il modello precedente, MX Master 3S, quasi identico, è ora al minimo storico.

Molto interessanti anche il verticale Lift e il Signature M650 per comfort, clic silenziosi e scorrimento ultraveloce.

Logitech offre anche audio e webcam per il lavoro e lo streaming, come gli altoparlanti Z407 Bluetooth e la webcam Brio 500 Full HD.

Tra i mouse da gaming, spiccano Logitech G502 HERO e G PRO X SUPERLIGHT 2, rispettivamente cablato e wireless, con sensori ad altissima precisione, tasti programmabili, memoria integrata e design ergonomico per sessioni di gioco intense.

Ecco un Mouse da gaming wireless leggerissimo da 60 g, progettato per destrimani con sensore 44k DPI e cinque tasti programmabili. Ricarica USB-C e polling fino a 8 kHz per prestazioni fluide su PC e Mac.

Nel comparto tastiere da gaming, Logitech propone la G PRO TKL, la G G515 LIGHTSPEED TKL e la G512 con switch meccanici, retroilluminazione RGB LIGHTSYNC e design portatile, ideali per eSport e sessioni intense di gioco.

Completano la selezione le cuffie da gaming cablate o wireless come G PRO X, G PRO X SE e G432, con driver da 50 mm, audio surround 7.1 e microfono con filtri per voce nitida.

Tutti i prodotti citati sono oggi disponibili con sconti Black Friday, un'occasione perfetta per rinnovare la propria postazione di lavoro o gaming senza spendere una fortuna.