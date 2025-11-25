Black Friday Logitech: kit mouse e tastiera, mouse gaming e cuffie ai prezzi più bassi dell'anno, a partire da 22
Il Black Friday porta su Amazon offerte eccezionali sui prodotti Logitech: kit mouse e tastiera per lavoro e ufficio, mouse gaming wireless e cablati, cuffie da gaming, mouse ergonomici e speaker per computer. Tutto a prezzi mai visti, perfetto per aggiornare la postazione di lavoro o gaming
Per il Black Friday, Logitech propone sconti imperdibili su un'ampia gamma di prodotti, con particolare attenzione ai kit mouse e tastiera.
Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, 2,4 GHz Compatto, 8 Tasti Multimediali e di Scelta Rapida, Durata della Batteria 2 anni, PC, Laptop, Italiano QWERTY - Nero25.99 29.63 Compra ora
Logitech MK270 e MK470 offrono soluzioni wireless per ufficio e casa, con ricevitore USB 2.4 GHz, tastiere compatte, tasti multimediali e lunga autonomia a prezzi scontatissimi.
Logitech MK950 Signature Slim wireless tastiera e mouse Kit con di digitazione silenziosi, switch tra tre dispositivi, Bluetooth, più sistemi operativi, Windows, Mac, Layout Italiano QWERTY, Grafite129.00 79.99 Compra ora
Per chi cerca un'esperienza più premium, MK950 Signature Slim e la Wave Keys assicurano digitazione silenziosa, supporto polsi e compatibilità multi-dispositivo. La seconda, soprattutto, è molto interessante, con la sua peculiare forma a onde che, una volta "digerita", aumenta considerevolmente il comfort al lavoro.
Logitech MX Master 3S-Mouse wireless ad alte prestazioni con scorrimento ultraveloce, ergonomico, 8K DPI, rilevamento del vetro, clic silenziosi, USB-C, Bluetooth, Windows, Linux, - Grigio scuro134.99 69.99 Compra ora
Logitech MX Master 3S - Mouse wireless ad alte prestazioni con scorrimento ultraveloce, Ergo, 8000 DPI, tracciamento su vetro, clic discreti, Bluetooth, Windows, Linux, Chrome - Graphite99.99 89.99 Compra ora
Il nuovo Logitech MX Master 4 è già il punto di riferimento per l'uso professionale. Ma il modello precedente, MX Master 3S, quasi identico, è ora al minimo storico.
Logitech Lift Mouse Ergonomico Verticale, Senza Fili, Ricevitore Bluetooth o Logi Bolt USB, Clic Silenziosi, 4 Tasti, Compatibile con Windows / macOS / iPadOS, Laptop, PC - Grafite81.99 45.79 Compra ora
Molto interessanti anche il verticale Lift e il Signature M650 per comfort, clic silenziosi e scorrimento ultraveloce.
Logitech Z407 Altoparlanti Bluetooth per computer con subwoofer e controllo wireless, audio avvolgente, audio premium con ingressi multipli, altoparlanti USB - Nero139.00 99.60 Compra ora
Logitech offre anche audio e webcam per il lavoro e lo streaming, come gli altoparlanti Z407 Bluetooth e la webcam Brio 500 Full HD.
Tra i mouse da gaming, spiccano Logitech G502 HERO e G PRO X SUPERLIGHT 2, rispettivamente cablato e wireless, con sensori ad altissima precisione, tasti programmabili, memoria integrata e design ergonomico per sessioni di gioco intense.
Ecco un Mouse da gaming wireless leggerissimo da 60 g, progettato per destrimani con sensore 44k DPI e cinque tasti programmabili. Ricarica USB-C e polling fino a 8 kHz per prestazioni fluide su PC e Mac.
Logitech G PRO TKL Tastiera Gaming Meccanica, GX Blue Clicky Switch, LIGHTSYNC RGB, Design Portatile Tenkeyless, Pensato per Esport Gaming, Micro Cavo USB Rimovibile, QWERTY ITA Layout, Nero88.99 74.90 Compra ora
Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL Tastiera gaming wireless a profilo ribassato, LIGHTSYNC RGB, design sottile senza tastierino numerico, copritasti in PBT, switch meccanici Tactile, ITA QWERTY - Nero139.99 85.49 Compra ora
Nel comparto tastiere da gaming, Logitech propone la G PRO TKL, la G G515 LIGHTSPEED TKL e la G512 con switch meccanici, retroilluminazione RGB LIGHTSYNC e design portatile, ideali per eSport e sessioni intense di gioco.
Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED, Cuffia con microfono gaming con tecnologia filtro microfono Blue VO!CE, driver Pro-G da 50 mm, DTS Headphone: X 2.0, 20+ ore batteria, PC, PS5, PS4, Switch - Nero122.75 99.99 Compra ora
Logitech G Pro X SE, cuffia gaming con cavo e microfono: microfono staccabile, cuffie DTS:X 7.1, imbottiture in memory foam, driver da 50 mm, DAC USB, per PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS5, PS4 -Nero89.99 54.99 Compra ora
Completano la selezione le cuffie da gaming cablate o wireless come G PRO X, G PRO X SE e G432, con driver da 50 mm, audio surround 7.1 e microfono con filtri per voce nitida.
Tutti i prodotti citati sono oggi disponibili con sconti Black Friday, un'occasione perfetta per rinnovare la propria postazione di lavoro o gaming senza spendere una fortuna.