ASUS ROG Matrix RTX 5090 vivisezionata e testata: i numeri dell'introvabile scheda da 4.000 dollari

L'overclocker Der8auer ha testato e letteralmente vivisezionato una delle 1.000 ROG Matrix RTX 5090, una scheda video dal costo di 3.999 dollari che promette prestazioni superiori a qualsiasi altra edizione della top di gamma marcata ASUS

Qualche giorno fa, ASUS ha aperto i preordini della ROG Matrix RTX 5090 30th Anniversary Edition, una scheda video in edizione limitata a sole 1.000 unità, alla modica cifra di 3.999 dollari. La sola GPU costa quanto una build di fascia molto alta o un Mini PC GB10 di NVIDIA.

Tendenzialmente, per questo tipo di prodotti, il costo è motivato dal valore collezionistico e dalla limitata disponibilità e poco importa se offra effettivamente una differenza tangibile in termini di prestazioni. Nel caso specifico, però, si tratta di un costo praticamente raddoppiato rispetto alla Founders Edition, di un modello già incredibilmente costoso.

Tutte ragioni per le quali il noto ingegnere e overclocker Der8auer si è chiesto quali fossero i risultati reali di un progetto così costoso, ma anche tecnicamente molto complesso.

La scheda integra metallo liquido, una camera di vapore, quattro ventole, un sistema di monitoraggio dei pin di alimentazione e persino la rilevazione dell'angolo d'installazione per garantire il corretto posizionamento orizzontale a 90 gradi.

Il creator ha analizzato a fondo la GPU, sottoponendola a benchmark e smontaggio completo. I suoi test mostrano che, in giochi come Star Wars Outlaws e Assassin's Creed Mirage, la ROG Matrix assorbe circa il 26% di potenza in più rispetto alla RTX 5090 Founders Edition, il che si traduce in un incremento prestazionale di circa 10%. Nei grafici si nota come, nonostante la capacità massima, i consumi reali in gaming non raggiungano gli 800W grazie all'efficienza dell'architettura Blackwell.

Un dato significativo emerge osservando Star Wars Outlaws in 4K: si passa da 539W sulla Founders Edition a 692W sulla ROG Matrix, con un guadagno inferiore ai 10 FPS. Un rapporto potenza/prestazioni che la rende più vicina alla categoria workstation, come la RTX Pro 6000, che al mondo gaming tradizionale.

Resta comunque notevole il contenimento del rumore: secondo der8auer, la ROG Matrix risulta 6 dB più silenziosa rispetto alla ROG Astral, pur consumando oltre 100W in più. Un risultato che conferma l'efficacia del sistema di raffreddamento, almeno sul fronte acustico.

La parte più discussa arriva dal teardown. L'applicazione del metallo liquido utilizza una cornice "di pasta" simile al tradizionale composto termico anziché un anello sigillato. Questo approccio ha portato a una fuoriuscita visibile di materiale sulla base del dissipatore, una criticità che ha sollevato una certa disapprovazione.

Per un prodotto da 4.000 dollari, pensato come vetrina tecnologica del catalogo ASUS, molti utenti hanno parlato di una scelta discutibile che non rispecchia le aspettative verso un modello di fascia ultra-premium.

Al di là di qualche leggerezza da parte di ASUS, è chiaro che la ROG Matrix RTX 5090 30th Anniversary Edition rappresenta un pezzo da collezione, un componente più da esposizione che da impiegare nell'uso quotidiano.