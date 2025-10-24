Nuovi iPad Air M3 e iPad mini A17 Pro in sconto su Amazon: potenza da Mac e Apple Intelligence a partire da 498
I nuovi iPad Air e iPad mini portano l'esperienza di Apple Intelligence anche su schermi da 13 e 8,3 pollici. Su Amazon arrivano con prestazioni di livello desktop, autonomia di un giorno e prezzi già in calo rispetto al listinodi Redazione pubblicata il 24 Ottobre 2025, alle 08:57 nel canale Apple
iPadscontiAmazonofferteiPad miniiPad Air
Apple iPad Air 13'' con chip M3 segna un netto salto di potenza per la linea Air, ora equipaggiata con lo stesso processore utilizzato nei Mac più recenti. Il chip M3 consente di gestire con fluidità editing video in 4K, grafica 3D e app creative, mentre il supporto a Apple Intelligence introduce funzioni di scrittura, riassunto e gestione intelligente dei contenuti basate sullintelligenza artificiale.
Apple iPad Air 13'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria Galassia869.00 789.00 Compra ora
Apple iPad Air 13'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria Azzurro869.00 789.00 Compra ora
Apple iPad Air 13'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria Grigio siderale869.00 789.00 Compra ora
Il grande display Liquid Retina da 13 pollici offre colori accurati e unelevata luminosità, ideale per chi lavora o studia in mobilità. Completano la scheda tecnica la fotocamera frontale e posteriore da 12MP, il Touch ID integrato nel tasto di accensione e la connettività Wi-Fi 6E per trasferimenti rapidissimi. Lautonomia copre unintera giornata di utilizzo. Su Amazon è disponibile a 789.
Apple iPad mini con chip A17 Pro: Progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 8,3'', 128GB, Wi Fi 6E, fotocamera da 12MP, un giorno intero di batteria Grigio siderale559.00 498.99 Compra ora
Apple iPad mini con chip A17 Pro: Progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 8,3'', 128GB, Wi Fi 6E, fotocamera da 12MP, un giorno intero di batteria Galassia559.00 498.99 Compra ora
Per chi preferisce la compattezza, Apple iPad mini con chip A17 Pro adotta la stessa architettura dei modelli Pro, con una potenza pensata per Apple Intelligence e prestazioni di fascia alta in un corpo da appena 8,3 pollici. Il display Liquid Retina offre una resa visiva impeccabile, mentre i 128 GB di memoria garantiscono spazio sufficiente per app, video e documenti.
Anche in questo caso la fotocamera è da 12MP, la connettività è Wi-Fi 6E e la batteria assicura unintera giornata di autonomia. Su Amazon è proposto a 498,99.
Entrambi i nuovi iPad sono compatibili con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard, trasformandosi in potenti strumenti per creatività, produttività e intrattenimento. Chi vuole entrare nel mondo di Apple Intelligence con dispositivi leggeri, eleganti e già pronti alle novità software del 2025 trova in queste offerte Amazon una grande opportunità di aggiornamento.