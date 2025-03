iPad Air con M3 è ufficiale! Potenza ed efficienza tutta per Apple Intelligence. C'è anche iPad (2025) con A16

Apple ha lanciato i nuovi iPad Air con chip M3, offrendo prestazioni superiori e opzioni di dimensioni da 11" e 13", e l'iPad standard aggiornato con chip A16 e maggiore spazio di archiviazione. Entrambi i modelli integrano innovazioni per Apple Intelligence e sono progettati con un forte impegno per la sostenibilità ambientale.

Apple ha appena svelato le sue ultime innovazioni nel mondo dei tablet, con un focus particolare sull'iPad Air e sull'iPad standard. Questi nuovi modelli promettono prestazioni superiori, funzionalità avanzate e un'esperienza utente ottimizzata, il tutto mantenendo un occhio di riguardo per l'ambiente. Analizziamo nel dettaglio cosa rende questi dispositivi un upgrade significativo rispetto alle generazioni precedenti.

iPad Air: con M3 potenza e portabilità ridefinite

L'iPad Air si rinnova con l'introduzione del chip M3, un vero e proprio salto di qualità rispetto ai modelli precedenti. Questo processore non solo offre prestazioni quasi doppie rispetto all'iPad Air con M1, ma è anche fino a 3,5 volte più veloce rispetto alla versione con A14 Bionic. Questo significa che gli utenti potranno godere di una fluidità senza precedenti in tutte le attività, dalla creazione di contenuti complessi al gaming con grafica avanzata.

Disponibilità dell'iPad Air in due dimensioni: 11 e 13 pollici. Il modello più piccolo è perfetto per chi cerca la massima portabilità, mentre quello più grande offre uno schermo più ampio per lavorare e creare con maggiore comfort. Entrambi i modelli sono disponibili in quattro colori, garantendo un'ampia scelta per tutti i gusti: blu, viola, galassia e grigio siderale.

Il chip M3 porta con sé un'architettura grafica avanzata, con supporto per il ray tracing e il mesh shading, che migliorano significativamente la qualità visiva dei giochi e delle applicazioni grafiche. Il chip M3 ha una GPU 9-core per prestazioni grafiche fino al 40% più veloci rispetto a M1. Inoltre, M3 porta per la prima volta su iPad Air l’evoluta architettura grafica di Apple, con supporto per la cache dinamica oltre al mesh shading e al ray tracing con accelerazione hardware. Per i flussi di lavoro con rendering impegnativi a livello grafico, iPad Air con M3 garantisce prestazioni fino a 4 volte più veloci rispetto ad iPad Air con chip M1, rendendo possibili luci, riflessi e ombre più precisi ed esperienze di gioco estremamente realistiche.

Inoltre, il Neural Engine più veloce permette di sfruttare al meglio le funzionalità di intelligenza artificiale di iPadOS, come la rimozione di elementi di distrazione dalle foto o la trasformazione di schizzi in illustrazioni dettagliate con la funzione "Bacchetta immagini" nell'app Note. Apple Intelligence, in arrivo ad aprile in Italia, aiuta l’utente a sperimentare nuovi modi per esprimersi visivamente con Image Playground, creare l’emoji perfetta con Genmoji e rendere ciò che scrive ancora più dinamico con gli Strumenti di scrittura.

Ora si può interagire con Siri anche per iscritto. Inoltre, Siri comunica in modo più naturale, capisce anche se l’utente incespica con le parole e non perde il filo tra una richiesta a quella successiva. E grazie a una conoscenza approfondita dei prodotti, può rispondere a migliaia di domande su funzioni e impostazioni dei dispositivi Apple, così l’utente può imparare a fare tante cose, come fare una registrazione dallo schermo.

Apple ha anche pensato agli accessori, presentando una nuova Magic Keyboard progettata specificamente per l'iPad Air. Questa tastiera offre una maggiore versatilità e funzionalità, con un trackpad più ampio e una fila di tasti funzione per accedere rapidamente ai controlli principali. La compatibilità con Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) completa l'esperienza, rendendo l'iPad Air uno strumento ideale per studenti, professionisti creativi e chiunque cerchi un dispositivo potente e versatile.

iPad (2025): un classico rinnovato

Anche l'iPad standard riceve un aggiornamento significativo, con il passaggio al chip A16 e il raddoppio dello spazio di archiviazione base. Questo processore offre un miglioramento delle prestazioni del 30% rispetto alla generazione precedente, rendendo l'iPad ancora più reattivo e adatto a tutte le attività quotidiane.





Il chip A16 non solo rende l'iPad più veloce, ma offre anche un'esperienza utente più fluida e piacevole. Le applicazioni si aprono più rapidamente, il multitasking è più efficiente e i giochi funzionano senza problemi. Inoltre, l'aumento dello spazio di archiviazione base a 128 GB (con opzioni fino a 512GB) permette di conservare un maggior numero di foto, video e applicazioni senza doversi preoccupare dello spazio disponibile.

Con l'arrivo di iPadOS 18, l'iPad standard si arricchisce di nuove funzionalità che migliorano ulteriormente l'esperienza d'uso. L'app Calcolatrice, ad esempio, offre un modo innovativo di risolvere le equazioni con Apple Pencil, mentre l'app Note permette di trasformare il testo scritto a mano in testo digitale con la funzione "Grafia smart". Inoltre, le nuove funzioni di registrazione audio e trascrizione rendono l'iPad uno strumento ideale per studenti e professionisti.

Prezzi e disponibilità

I nuovi iPad Air e iPad sono disponibili per il preordine a partire dal 4 marzo, con consegne a partire dal 12 marzo.

Il nuovo iPad Air da 11" e 13" con M3 sarà disponibile nei colori blu, viola, galassia e grigio siderale, con capacità da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB. iPad Air 11" è in vendita a partire da 719€ nel modello Wi-Fi e da 889€ nel modello Wi-Fi + Cellular; iPad Air 13" è in vendita a partire da 969€ nel modello Wi-Fi e da 1139€ nel modello Wi-Fi + Cellular. La nuova Magic Keyboard, disponibile in bianco, è compatibile con iPad Air 11" e 13". Il modello da 11" costa 329€, mentre quello da 13" costa 349€.

Il nuovo iPad è disponibile con uno spazio di archiviazione base dioltre che con capacità dae nella nuova configurazione da. Disponibile nei colori blu, rosa, giallo e argento, il nuovo iPad nel modello Wi-Fi parte da, mentre la versione Wi‑Fi + Cellular parte da. La Magic Keyboard Folio per iPad è disponibile ain bianco. Per il settore Education, la Magic Keyboard Folio è disponibile a