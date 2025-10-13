Brad Pitt torna in pista: F1 Il Film arriva in streaming su Apple TV+ il 12 dicembre
Dopo aver conquistato il botteghino mondiale con oltre 629 milioni di dollari di incasso, F1: Il Film sfreccia verso Apple TV+. Diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer con la collaborazione di Lewis Hamilton, il film con Brad Pitt approda finalmente in streaming dal 12 dicembredi Rosario Grasso pubblicata il 13 Ottobre 2025, alle 18:41 nel canale Apple
AppleFormula 1
F1: Il Film si prepara a una nuova partenza. Dopo il successo nelle sale, la pellicola prodotta da Apple Studios arriverà su Apple TV+ a partire da venerdì 12 dicembre. Il film, diretto da Joseph Kosinski già regista di Top Gun: Maverick e prodotto da Jerry Bruckheimer insieme al campione di Formula 1 Lewis Hamilton, vede Brad Pitt nei panni di un pilota veterano determinato a tentare un'ultima, leggendaria rimonta.
La produzione dedicata al mondo della Formula 1 è diventata uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno: con un incasso globale di 629 milioni di dollari, è il film sportivo più redditizio del 2025 e il più grande successo nella storia delle produzioni Apple Original. Dopo la prima mondiale del 27 giugno e una seconda uscita nelle sale ad agosto, la pellicola ha conquistato pubblico e critica grazie alla spettacolare ricostruzione delle gare e al realismo delle riprese in pista.
Girato in collaborazione con le scuderie reali di Formula 1, il film mostra l'adrenalina e la pressione del circus motoristico da una prospettiva inedita. Brad Pitt interpreta un ex campione che torna a correre per guidare un giovane talento verso la gloria, tra rivalità, sfide tecniche e il peso del passato. Le sequenze d'azione, realizzate con vere monoposto e tracciati ufficiali durate i reali weekend di Formula 1, offrono un impatto visivo senza precedenti per un film sul motorsport. Certo, è un film che presta anche il fianco ad alcune critiche: gli appassionati di Formula 1, infatti, lo vedono come esagerato ed eccessivamente enfatizzato ma, quando si parla di produzioni così spettacolari, è uno scotto che, si sa, va pagato.
Il successo della pellicola ha spinto Apple a interessarsi ulteriormente al mondo delle corse: secondo fonti di settore, la compagnia avrebbe avviato trattative per acquisire i diritti di trasmissione della Formula 1 negli Stati Uniti, segno di un crescente impegno nel settore sportivo.
