Brad Pitt torna in pista: F1  Il Film arriva in streaming su Apple TV+ il 12 dicembre

F1: Il Film si prepara a una nuova partenza. Dopo il successo nelle sale, la pellicola prodotta da Apple Studios arriverà su Apple TV+ a partire da venerdì 12 dicembre. Il film, diretto da Joseph Kosinski  già regista di Top Gun: Maverick  e prodotto da Jerry Bruckheimer insieme al campione di Formula 1 Lewis Hamilton, vede Brad Pitt nei panni di un pilota veterano determinato a tentare un'ultima, leggendaria rimonta.

La produzione dedicata al mondo della Formula 1 è diventata uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno: con un incasso globale di 629 milioni di dollari, è il film sportivo più redditizio del 2025 e il più grande successo nella storia delle produzioni Apple Original. Dopo la prima mondiale del 27 giugno e una seconda uscita nelle sale ad agosto, la pellicola ha conquistato pubblico e critica grazie alla spettacolare ricostruzione delle gare e al realismo delle riprese in pista.

Girato in collaborazione con le scuderie reali di Formula 1, il film mostra l'adrenalina e la pressione del circus motoristico da una prospettiva inedita. Brad Pitt interpreta un ex campione che torna a correre per guidare un giovane talento verso la gloria, tra rivalità, sfide tecniche e il peso del passato. Le sequenze d'azione, realizzate con vere monoposto e tracciati ufficiali durate i reali weekend di Formula 1, offrono un impatto visivo senza precedenti per un film sul motorsport. Certo, è un film che presta anche il fianco ad alcune critiche: gli appassionati di Formula 1, infatti, lo vedono come esagerato ed eccessivamente enfatizzato ma, quando si parla di produzioni così spettacolari, è uno scotto che, si sa, va pagato.

Il successo della pellicola ha spinto Apple a interessarsi ulteriormente al mondo delle corse: secondo fonti di settore, la compagnia avrebbe avviato trattative per acquisire i diritti di trasmissione della Formula 1 negli Stati Uniti, segno di un crescente impegno nel settore sportivo.