Apple punta sull'energia rinnovabile: nuovi investimenti in Italia e in altri Paesi europei

Non ci sono solo prodotti hardware, come i nuovi iPad Pro e il MacBook Pro con chip M5, tra le novità di Apple. L'azienda, infatti, ha confermato di voler ampliare significativamente i suoi progetti legati alla produzione di energia pulita in Europa. Sono già stati avviati importanti investimenti in tal senso, con effetti positivi anche per l'Italia.

Obiettivo neutralità carbonica

Apple ha già avuto qualche problema nel recente passato con i suoi progetti di sostenibilità. Anche per questo motivo, probabilmente, l'annuncio arrivato in queste ore segna un punto di svolta per le strategie future dell'azienda che ha confermato di aver avviato lo sviluppo di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici in Italia, in Grecia, in Lettonia, in Polonia e in Romania mentre più di recente un impianto fotovoltaico è entrato in funzione in Spagna. In Italia, in particolare, Apple sta supportando progetti fotovoltaici ed eolici per 129MW. Il primo progetto sarà attivato in Sicilia nel corso del mese di ottobre.

La casa di Cupertino punta ad aggiungere 650 megawatt di energia rinnovabili alle reti europee, con un finanziamento di oltre 600 milioni di dollari. Tutti gli impianti genereranno, entro il 2030, oltre 1 milione di megawattora di energia pulita per conto degli utenti Apple. L'obiettivo di Apple, ribadito nel nuovo comunicato ufficiale, è quello di raggiungere la neutralità carbonica in tutta la sua impronta entro la fine di questo decennio.

Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives di Apple, ha commentato: "Vogliamo che i nostri utenti sappiano che, entro il 2030, tutta l'energia che usano per caricare i loro iPhone o per alimentare i loro Mac sarà compensata con elettricità pulita".

Si tratta di un tema da non sottovalutare considerando che l'energia necessaria per caricare e alimentare i dispositivi Apple ha rappresentato circa il 29% delle emissioni di gas serra complessive generate da Apple nel 2024. Da segnalare che, nel frattempo, l'azienda sta avviando programmi simili anche in Cina, dove le sue attività produttive sono già alimentate per oltre il 90% da energia rinnovabile.