Apple AirTag in sconto per il Prime Day: il pacchetto da 4 scende a prezzo record su Amazon

Durante il Prime Day cala il prezzo del set da 4 AirTag, il dispositivo Apple pensato per ritrovare facilmente oggetti smarriti. Compatibile con l'app Dovè e dotato di tecnologia Ultra Wideband, garantisce localizzazione precisa, privacy e integrazione completa con lecosistema iPhone

pubblicata il , alle 09:21 nel canale Apple
Apple AirTag torna tra i protagonisti delle offerte Prime Day su Amazon con la confezione da quattro unità a 84,55. Si tratta di un accessorio ormai indispensabile per chi desidera tenere sotto controllo chiavi, borse, zaini o valigie, sfruttando la rete globale di dispositivi Apple.

Apple AirTag in confezione da 4

Ogni AirTag si collega in pochi istanti a iPhone o iPad con un semplice tocco, ed entra così nell'ecosistema della piattaforma Dovè. L'app consente di visualizzare la posizione in tempo reale degli oggetti associati e di far suonare l'altoparlante integrato per individuarli rapidamente nelle vicinanze.

La tecnologia Ultra Wideband consente inoltre di accedere alla funzione Posizione precisa (disponibile da iPhone 11 in poi), che guida passo dopo passo fino al punto esatto in cui si trova l'AirTag, mentre mostra direzione e distanza direttamente sullo schermo.

Anche a grande distanza, la posizione dell'oggetto può essere rintracciata grazie alla rete Dovè, alimentata da centinaia di milioni di dispositivi Apple attivi in tutto il mondo. Quando viene attivata la Modalità Smarrito, il sistema invia automaticamente una notifica non appena l'AirTag viene rilevato da un altro dispositivo della rete.

Ogni comunicazione avviene in forma anonima e criptata, assicurando la tutela della privacy e la sicurezza dei dati.

Un accessorio utile e invisibile

Compatto, leggero e perfettamente integrato con lecosistema Apple, AirTag è pensato per essere dimenticato fino al momento in cui serve davvero. In questa offerta del Prime Day, il set da quattro permette di proteggere più oggetti con un'unica spesa, trasformando labitudine di smarrire qualcosa in un ricordo del passato.

 
