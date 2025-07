Prime Day ASUS: offerte su portatili gaming, componenti e monitor per aggiornare il proprio setup

ASUS partecipa al Prime Day con un'ampia gamma di offerte disponibili su Amazon dall'8 all'11 luglio. Gli sconti riguardano molteplici categorie: portatili, schede video, schede madri, monitor, router, alimentatori e periferiche da gaming, con numerose soluzioni adatte a chi desidera aggiornare o assemblare un PC desktop oppure acquistare un nuovo portatile.

Notebook gaming TUF e serie Vivobook e Zenbook

Fra i notebook in promozione spiccano i modelli della linea TUF Gaming, pensati per chi cerca prestazioni grafiche elevate. Le configurazioni in offerta includono: ASUS TUF Gaming F16 con GPU GeForce RTX 4050, ASUS TUF Gaming F15 con RTX 4060 8GB, TUF Gaming A15 con RTX 3050 o con RTX 4060, e un'altra versione di TUF Gaming F15 con RTX 4070.

Oltre al gaming, ASUS propone anche modelli della linea Vivobook e Zenbook, ideali per produttività e studio. Tra i prodotti segnalati: ASUS Vivobook 15 con display da 15,6" anti-glare, Vivobook 16X, Vivobook Go 15, Vivobook S14 con Intel Core Ultra 7 e Vivobook S15 con processore Snapdragon X Plus. Presente anche ASUS Zenbook 14 con pannello Glossy OLED e modelli Vivobook con AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Componenti per desktop: GPU, schede madri e alimentatori

Le schede video in offerta comprendono modelli sia NVIDIA che AMD: tra le NVIDIA, ASUS propone PRIME-RTX5070-O12G e DUAL-RTX5070-O12G; sul fronte AMD, è disponibile il modello DUAL-RX7600-O8G-EVO.

La sezione dedicata alle schede madri è particolarmente estesa e include varianti per tutte le esigenze: in particolare, qui vi proponiamo le B660M e B550. Per completare la configurazione desktop è in offerta anche l'alimentatore PRIME-750B da 750 Watt.

Monitor gaming e soluzioni per la rete

ASUS propone diversi modelli di monitor con frequenza di aggiornamento elevata e pannelli adatti al gaming competitivo. Tra i più interessanti: TUF GAMING VG249QM1A e ROG Strix XG27AQV, che si spingono fino a 270 Hz consentendo reattività e tempi di risposta ridottissimi, ideali per il gaming competitivo.

Non manca l'offerta di dispositivi per il networking. I router in promozione includono ASUS RT-BE82U e le soluzioni professionali ASUS ZenWiFi, quest'ultima disponibile anche nella configurazione con 2 unità per sfruttare il potenziale delle reti Wi-Fi Mesh, con caratteristiche pensate per garantire connessioni rapide, stabili e sicure anche in ambienti con molti dispositivi connessi.

Le offerte ASUS su Amazon sono attive solo per pochi giorni e si inseriscono tra le più interessanti del Prime Day per chi desidera intervenire su setup gaming, configurazioni desktop e dispositivi portatili ad alte prestazioni. Qui solo una rapida selezione, mentre per l'elenco completo delle offerte fate riferimento a questo indirizzo.