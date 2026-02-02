Acer Nitro V 16 AI scende a 1.399: 200 di sconto su un mostro da gaming con Ryzen AI 9, 32 GB di RAM e RTX 5070

Tra le offerte notebook gaming Amazon più interessanti del momento troviamo lAcer Nitro V 16 AI, un portatile pensato per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi. Il prezzo scende a 1.399 rispetto ai 1.599 di listino: diventa, così, una delle proposte più aggressive nella fascia alta del gaming portatile.

Nei giorni scorsi era andata in offerta la variante con Ryzen 7 260, ma a soli 50 in più avete ora un processore molto più potente. AMD Ryzen AI 9 365 è infatti il vero protagonista di questa offerta, una CPU di nuova generazione progettata per unire potenza bruta e accelerazione AI. Parliamo di una configurazione con 10 core e 20 thread, capace di spingersi fino a una frequenza di picco superiore ai 5 GHz. Il tutto è affiancato da una NPU da 50 TOPS, che abilita le funzioni avanzate dei Copilot+ PC e nuove applicazioni basate sull'intelligenza artificiale.

Per la grafica, Acer punta sulla NVIDIA GeForce RTX 5070 da 8 GB, basata sulla nuova architettura NVIDIA Blackwell. Una GPU pensata per il gaming ad alto frame rate, con supporto alle più recenti tecnologie di ray tracing, DLSS e AI rendering, ideale anche per creator che lavorano con video, 3D e contenuti complessi.

Il comparto memoria è da vero top di gamma: troviamo ben 32 GB di RAM DDR5, una dotazione perfetta per gestire giochi pesanti, multitasking spinto e applicazioni professionali senza rallentamenti. Lo spazio di archiviazione è affidato a un SSD NVMe da 1 TB, che garantisce caricamenti rapidi e ampio margine per installare librerie di giochi e software.

Grande attenzione anche all'esperienza visiva grazie al display da 16 pollici WQXGA (2560x1600) IPS con refresh rate a 180 Hz. Una combinazione ideale per il gaming competitivo e per chi cerca immagini fluide, nitide e con un'ampia area di lavoro, che possano valorizzare la potenza della RTX 5070.

Dal punto di vista della connettività, Acer Nitro V 16 AI è completo: Wi-Fi 6E, USB 4, HDMI 2.1 e webcam FHD IR assicurano trasferimenti rapidi, supporto a monitor esterni ad alte prestazioni e videochiamate di qualità.

Con Windows 11 Home e l'integrazione delle funzionalità Copilot+, questo notebook è pronto anche per il futuro del PC basato sull'IA. A 1.399 su Amazon, peraltro, si candida come una delle migliori offerte notebook gaming del momento per chi vuole CPU di nuova generazione, GPU potente, tanta RAM e display ad alto refresh in un unico prodotto.