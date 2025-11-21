In collaborazione con Amazon

2 portatili tuttofare a 499: uno ha 32GB di RAM, l'altro 16GB ma super CPU, ecco le differenze per scegliere

2 portatili tuttofare a 499: uno ha 32GB di RAM, l'altro 16GB ma super CPU, ecco le differenze per scegliere

Un bel dilemma, oggi, partendo dalla considerazione che non c'è una scelta "povera". Questi 2 PC portatili hanno un prezzo eccezionale per quello che offrono, cerchiamo di capire le differenze principali per una scelta consapevole.

di pubblicata il , alle 09:02 nel canale Portatili
scontiofferteportatilePortatiliDellHP
 

Partiamo da una premessa: è davvero difficile trovare offerte così valide, su Amazon o non su Amazon. Sono portatili di ottime marche e con specifiche mai viste in questa fascia di prezzo, quindi cercheremo di capire le differenze per una scelta chiara fra un modello e l'altro, in base alle proprie esigenze. Iniziamo per i pigri dalle considerazioni di massima, in seguito scenderemo più nel dettaglio

HP 250R G9, Computer Portatile Notebook, Intel i5-1334u 10 Core 3.4Ghz, Display 15.6'' FHD, Ram 32GB, SSD 1000GB, Windows 11

499.00 Compra ora

Spendendo meno di 500 ci sono 2 opzioni e questa è la prima. Un ottimo con processore AMD Ryzen 7 7730U con 8 core e 16 thread e picco a 4,5GHz, 16 GB DDR4 RAM, 1 TB SSD. Ma attenzione anche a questo HP: processore con specifiche lievemente inferiori al precedente, Intel Core i5-1334U, 10 core, 12 thread e picco a 4,6GHz, ma ben 32GB di RAM, e SSD da 1TB.

Più nel dettaglio, le cose importanti

- Lo schermo è molto simile, 15,5" Full HD, quindi nulla da segnalare, parità.

- Processori diversi: AMD Ryzen 7 7730U con 8 core e 16 thread e picco a 4,5GHz sul Dell, sull'Intel Core i5-1334U, 10 core, 12 thread e picco a 4,6GHz. Migliore quello del Dell.

- RAM: poco da dire, facile. 32GB di RAM per HP, 16GB per il Dell. Qui vince HP.

- SSD: entrambi da 1TB non meglio specificati, sono verosimilmente molto simili. Parità, anche qui.

- Tastiera: qui c'è una differenza che per molti è fondamentale. Nel Dell è retroilluminata, nel modello HP no. Vince Dell.

- Porte: entrambi hanno 2 USB di tipo A, una USB di tipo C, uscita HDMI e anche lettore di card SD. HP ha anche la RJ 45, di rete, il Dell no. Qui vince HP.

I migliori sconti su Amazon oggi

HP 250R G9, Computer Portatile Notebook, Intel i5-1334u 10 Core 3.4Ghz, Display 15.6'' FHD, Ram 32GB, SSD 1000GB, Windows 11

526.00 Compra ora
-37%

XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay

569.00 359.00 Compra ora
-37%

TCL 55V6C TV 55'' 4K UHD Smart LED TV, 4K HDR, Google TV con design senza bordi (Dolby Audio, Motion Clarity, compatibile con Google Assistant e Alexa)

299.00 Compra ora
 
^