2 portatili tuttofare a 499: uno ha 32GB di RAM, l'altro 16GB ma super CPU, ecco le differenze per scegliere

Partiamo da una premessa: è davvero difficile trovare offerte così valide, su Amazon o non su Amazon. Sono portatili di ottime marche e con specifiche mai viste in questa fascia di prezzo, quindi cercheremo di capire le differenze per una scelta chiara fra un modello e l'altro, in base alle proprie esigenze. Iniziamo per i pigri dalle considerazioni di massima, in seguito scenderemo più nel dettaglio.

Spendendo meno di 500 ci sono 2 opzioni e questa è la prima. Un ottimo con processore AMD Ryzen 7 7730U con 8 core e 16 thread e picco a 4,5GHz, 16 GB DDR4 RAM, 1 TB SSD. Ma attenzione anche a questo HP: processore con specifiche lievemente inferiori al precedente, Intel Core i5-1334U, 10 core, 12 thread e picco a 4,6GHz, ma ben 32GB di RAM, e SSD da 1TB.

Più nel dettaglio, le cose importanti

- Lo schermo è molto simile, 15,5" Full HD, quindi nulla da segnalare, parità .

- Processori diversi: AMD Ryzen 7 7730U con 8 core e 16 thread e picco a 4,5GHz sul Dell, sull'Intel Core i5-1334U, 10 core, 12 thread e picco a 4,6GHz. Migliore quello del Dell .

- RAM: poco da dire, facile. 32GB di RAM per HP, 16GB per il Dell. Qui vince HP .

- SSD: entrambi da 1TB non meglio specificati, sono verosimilmente molto simili. Parità, anche qui.

- Tastiera: qui c'è una differenza che per molti è fondamentale. Nel Dell è retroilluminata, nel modello HP no. Vince Dell .