OLED e 360 Hz a un prezzo senza precedenti: Philips Evnia 27'' da gaming scende a 499 su Amazon

Questo monitor da gaming Philips Evnia si basa su un pannello OLED QHD da 27", refresh rate a 360 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms, il tutto a 499 su Amazon. Un'offerta rara per un monitor pensato per il gaming competitivo, con neri perfetti, HDR e supporto FreeSync e G-Sync

Per chi cerca un monitor gaming di nuova generazione, questa offerta Amazon è difficile da ignorare: il Philips Evnia 27M2N8500 è proposto a 499, un prezzo estremamente competitivo per un OLED QHD da 27 pollici con refresh rate fino a 360 Hz.

Il vero protagonista è il pannello OLED, particolarmente congeniale al gaming grazie a neri assoluti, contrasto virtualmente infinito e pixel autoilluminanti. Questo si traduce in scene più leggibili anche al buio, maggiore profondità dell'immagine e assenza di effetti come il blooming, migliorando la percezione dei dettagli nei giochi competitivi e single player.

A completare il quadro c'è un tempo di risposta di appena 0,03 ms, valore ideale per ridurre al minimo ghosting e motion blur. In combinazione con i 360 Hz, il risultato è una fluidità estrema, perfetta per titoli eSport come FPS e battle royale, dove ogni millisecondo può fare la differenza. Una combinazione di specifiche, inoltre, che garantisce immagini nitide, anche in caso di movimenti rapidi.

La risoluzione QHD (2560x1440 pixel) rappresenta un ottimo compromesso tra qualità visiva e prestazioni, mentre consente di sfruttare al meglio GPU moderne senza rinunciare a un'elevata nitidezza su un pannello da 27". Il supporto a FreeSync Premium e la compatibilità G-Sync aiutano a eliminare tearing e stuttering, per un'esperienza sempre fluida.

Non manca il supporto HDR400, che sull'OLED beneficia della gestione precisa della luminosità per singolo pixel, e l'illuminazione Ambiglow, pensata per aumentare limmersione visiva durante le sessioni di gioco. La dotazione di porte è completa, con 2 HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e hub USB, il tutto racchiuso in un design elegante in bianco.

A 499, parliamo di una delle offerte più interessanti del momento per chi vuole passare all'OLED nel gaming.