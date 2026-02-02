Logitech, super offerte gaming su Amazon: mouse PRO, tastiere LIGHTSPEED e cuffie top a prezzi mai visti

Amazon taglia i prezzi su un'ampia selezione di periferiche Logitech per giocatori e professionisti: mouse iconici, tastiere meccaniche wireless e cuffie gaming con sconti fino al 49%. Ecco le migliori occasioni da cogliere subito

Amazon propone in queste ore una delle selezioni di periferiche Logitech più interessanti per il gaming e l'uso in ufficio, con sconti che coinvolgono mouse, tastiere e cuffie tra i più apprezzati del mercato. Le offerte spaziano dai modelli entry level fino alle soluzioni PRO-grade pensate per leSport competitivo. Se invece siete interessati a tutte le altre offerte sulle componenti PC cliccate qui.

Tra i grandi classici spicca il Logitech G502 HERO, mouse cablato iconico con sensore HERO 25K fino a 25.600 DPI, 11 pulsanti programmabili e peso personalizzabile, ideale per chi cerca precisione estrema e massima versatilità. A un prezzo ancora più accessibile troviamo il Logitech G203 LIGHTSYNC, leggerissimo e agile, con RGB personalizzabile e sensore fino a 8.000 DPI, perfetto per chi vuole spendere poco senza rinunciare alla qualità.

Il vero affare, però, riguarda la gamma PRO: Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE scende di prezzo in modo importante. Parliamo di un mouse wireless da soli 60 grammi, con sensore da 44.000 DPI, precisione pro-grade e ricarica USB-C, pensato per il gioco competitivo ad altissimo livello. Ancora più avanzato il nuovo PRO X SUPERLIGHT 2 DEX, con polling fino a 8 kHz per una reattività assoluta su PC e Mac.

Non mancano le tastiere gaming Logitech: in evidenza la Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL, meccanica wireless a profilo ribassato, senza tastierino numerico, con switch tattili, keycap in PBT e RGB LIGHTSYNC. Una soluzione ideale per chi cerca comfort, prestazioni e una scrivania più pulita.

Per l'audio, Logitech propone in offerta due alternative molto interessanti. Le Logitech G Pro X SE sono cuffie gaming cablate con driver da 50 mm, DTS:X 7.1 e microfono staccabile, compatibili con PC e console. Chi preferisce la libertà del wireless può puntare sulle Logitech G G733 LIGHTSPEED, con microfono Blue VO!CE, RGB e un design leggero e confortevole.

Accanto al gaming, trovano spazio anche le periferiche Logitech per lavoro e uso quotidiano. I kit MK270 e MK470 combinano mouse e tastiera wireless a prezzi ribassati, ideali per ufficio e smart working.

Da segnalare anche il Logitech Lift, mouse ergonomico con sensore 4.000 DPI, pensato per ridurre laffaticamento del polso, e il Logitech Pebble, compatto e silenzioso, ora a un prezzo davvero minimo.