Logitech, super offerte gaming su Amazon: mouse PRO, tastiere LIGHTSPEED e cuffie top a prezzi mai visti
Amazon taglia i prezzi su un'ampia selezione di periferiche Logitech per giocatori e professionisti: mouse iconici, tastiere meccaniche wireless e cuffie gaming con sconti fino al 49%. Ecco le migliori occasioni da cogliere subitodi Redazione pubblicata il 02 Febbraio 2026, alle 10:53 nel canale Periferiche
Amazon propone in queste ore una delle selezioni di periferiche Logitech più interessanti per il gaming e l'uso in ufficio, con sconti che coinvolgono mouse, tastiere e cuffie tra i più apprezzati del mercato. Le offerte spaziano dai modelli entry level fino alle soluzioni PRO-grade pensate per leSport competitivo. Se invece siete interessati a tutte le altre offerte sulle componenti PC cliccate qui.
Logitech G G502 HERO Ratón Gaming con Cable Alto Rendimiento, Captor HERO 25K, 25,600 DPI, RGB, Peso Personalizable, 11 Botones Programables, Memoria Integrada, PC/Mac - Negro39.90 37.69 Compra ora
Tra i grandi classici spicca il Logitech G502 HERO, mouse cablato iconico con sensore HERO 25K fino a 25.600 DPI, 11 pulsanti programmabili e peso personalizzabile, ideale per chi cerca precisione estrema e massima versatilità. A un prezzo ancora più accessibile troviamo il Logitech G203 LIGHTSYNC, leggerissimo e agile, con RGB personalizzabile e sensore fino a 8.000 DPI, perfetto per chi vuole spendere poco senza rinunciare alla qualità.
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE mouse gaming wireless, mouse Pro-Grade da 60 g con 5 pulsanti programmabili, sensore a 44.000 DPI, >888 IPS, velocità di aggiornamento 1 kHz, USB-C, PC/Mac - Nero134.99 86.29 Compra ora
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE mouse gaming wireless, mouse Pro-Grade da 60 g con 5 pulsanti programmabili, sensore a 44.000 DPI, >888 IPS, velocità di aggiornamento 1 kHz, USB-C, PC/Mac - Bianco90.72 86.09 Compra ora
Il vero affare, però, riguarda la gamma PRO: Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE scende di prezzo in modo importante. Parliamo di un mouse wireless da soli 60 grammi, con sensore da 44.000 DPI, precisione pro-grade e ricarica USB-C, pensato per il gioco competitivo ad altissimo livello. Ancora più avanzato il nuovo PRO X SUPERLIGHT 2 DEX, con polling fino a 8 kHz per una reattività assoluta su PC e Mac.
Non mancano le tastiere gaming Logitech: in evidenza la Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL, meccanica wireless a profilo ribassato, senza tastierino numerico, con switch tattili, keycap in PBT e RGB LIGHTSYNC. Una soluzione ideale per chi cerca comfort, prestazioni e una scrivania più pulita.
Logitech G Pro X SE, cuffia gaming con cavo e microfono: microfono staccabile, cuffie DTS:X 7.1, imbottiture in memory foam, driver da 50 mm, DAC USB, per PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS5, PS4 -Nero67.85 64.46 Compra ora
Per l'audio, Logitech propone in offerta due alternative molto interessanti. Le Logitech G Pro X SE sono cuffie gaming cablate con driver da 50 mm, DTS:X 7.1 e microfono staccabile, compatibili con PC e console. Chi preferisce la libertà del wireless può puntare sulle Logitech G G733 LIGHTSPEED, con microfono Blue VO!CE, RGB e un design leggero e confortevole.
Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, 2,4 GHz Compatto, 8 Tasti Multimediali e di Scelta Rapida, Durata della Batteria 2 anni, PC, Laptop, Italiano QWERTY - Nero24.90 23.57 Compra ora
Accanto al gaming, trovano spazio anche le periferiche Logitech per lavoro e uso quotidiano. I kit MK270 e MK470 combinano mouse e tastiera wireless a prezzi ribassati, ideali per ufficio e smart working.
Logitech Pebble Mouse Wireless Con Bluetooth O Ricevitore Da 2.4 Ghz, Mouse Sottile Per Computer Con Clic Silenziosi, Per Laptop, Notebook, Ipad, Pc, Mac, Chromebook, Nero16.15 15.29 Compra ora
Logitech K400 Plus Tastiera Wireless Touch TV, Facili Controlli Multimediali e Touchpad Integrato, Tastiera HTPC per TV Collegata al PC, Windows, Android, Chrome OS, Laptop, Italiano QWERTY - Nero29.90 26.99 Compra ora
Da segnalare anche il Logitech Lift, mouse ergonomico con sensore 4.000 DPI, pensato per ridurre laffaticamento del polso, e il Logitech Pebble, compatto e silenzioso, ora a un prezzo davvero minimo.