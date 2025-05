Perché su Amazon iPhone e MacBook costano così tanto meno? Tutte le offerte di oggi, con una semplice spiegazione

Perché certi prodotti Apple, anche recenti, costano molto meno su Amazon? Non sempre, a volte solo alcuni colori o modelli, ma è innegabile che la domanda sorga spontanea perché è tutto vero: i prezzi sono talvolta così bassi rispetto allo store Apple da indurre dubbi. Daremo qui la risposta che sempre più spesso diamo alle numerose mail che riceviamo a riguardo. Sono passati i tempi che vedevano Apple integerrima e tutta di un pezzo e, come altri produttori, da tempo stringe accordi commerciali con Amazon . Non è un caso che tutti gli articoli Apple in offerta siano "venduti e spediti da Amazon".

Non è andare contro il proprio interesse: semplicemente Apple sfrutta un canale in più per vendere sempre più prodotti. Recenti e richiesti, non certo fondi di magazzino. Insomma, quello che era del tutto normale per qualsiasi altro marchio, da tempo lo è anche per Apple. Tutto qui, con sconti che possono superare le centinaia di Euro, visti i prezzi medi. Di seguito riportiamo gli sconti che abbiamo trovato oggi. Non solo iPhone ma anche MacBook di vario genere. Eccoli, fino ad esaurimento scorte o offerta.

MacBook Air 2025 13"

999€ : uno dei MacBook più venduti è il recentissimo Air da 13,6" nella versione da 16GB di RAM e 256GB di SSD. Eccezionale lo sconto rispetto allo store Apple, ben 250€ .

MacBook Air 2025 15" e MacBook Pro 2024 14,2"

1.396€ : ci si porta a casa un nuovissimo MacBook Air 2025 15" nella versione con chip M4, 16GB di RAM e SSD da 256GB, con un risparmio netto di circa 150€ .

1.698€ : ottimo prezzo di ingresso per il mondo MacBook Pro, versione con schermo da 14,2", chip M4 con 10 CPU core e 10 GPU core, 16GB di RAM e SSD da 512GB. Rispetto al sito Apple si risparmiano ben 250€ .

iPhone 16 128GB

755€ : oggi ci sono 4 colori disponibili per iPhone 16 da 128GB, con un risparmio netto rispetto al listino ufficiale di ben 224€ .

iPhone 16 Pro Max 256GB

1.299€ : in offerta anche tutti e 4 i colori di iPhone 16 Pro Max (ne riportiamo solo 2), nella versione da 256GB. Si risparmiano 190€ .

Apple Watch 10 GPS 46mm

369€ : super sconto su questo Apple Watch 10 GPS 46mm, uno dei tanti in offerta. Risparmio netto di ben 120€ .

Mac mini con chip M4, 16GB RAM, 256GB SSD

649€ : in offerta anche questo Mac Mini con chip M4 (10 CPU core, 10 GPU core), con 16GB di RAM e SSD da 256GB. Si risparmiano 80€ .

iPad 2025 con chip A16, 11", 128GB

369€ : disponibile in 4 colori (ne riportiamo solo 2), c'è anche il modello di ingresso nel mondo iPad, con 128GB di archiviazione, chip A16 e versione Wi-Fi. Si risparmiano 40€ .

iPad Pro 11", chip M4, 256GB o 2TB Wi-Fi

1.001€ : questo iPad Pro 11" da 256GB con chip M4 viene venduto con uno sconto di ben 218€ .