In collaborazione con Amazon

Amazon taglia il prezzo di iPhone 16: da oggi si trova a 689, disponibile in tre varianti

Amazon taglia il prezzo di iPhone 16: da oggi si trova a 689, disponibile in tre varianti

iPhone 16 è ora protagonista di una super offerta su Amazon: lo smartphone di Apple scende a 689, disponibile in tre colorazioni e spedito direttamente da Amazon. Un prezzo mai visto per un modello con chip A18 e fotocamera aggiornata

di pubblicata il , alle 09:24 nel canale Apple
offerteAmazonsconti
 

iPhone 16 si trova oggi su Amazon a soli 689, un prezzo che ha sorpreso molti appassionati del mondo Apple. Si tratta di unofferta che riguarda tre varianti di colore e include spedizione Prime, con disponibilità immediata.

Tra le caratteristiche più rilevanti spicca il nuovo chip A18, lo stesso montato anche sui modelli Pro, in grado di garantire prestazioni elevate e una gestione efficiente dellenergia. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici assicura una resa visiva eccezionale con neri profondi e colori brillanti, perfetta per la visione di contenuti HDR.

Il comparto fotografico è stato ulteriormente migliorato con un sensore principale da 48 MP e una modalità Smart HDR ottimizzata per catturare immagini più dettagliate in ogni condizione di luce. Anche i video possono raggiungere risoluzione 4K a 60 fps, con una stabilizzazione più precisa e una resa cromatica più fedele.

La batteria offre autonomia superiore rispetto al modello precedente, grazie al nuovo design termico e allefficienza del processore. Non manca la compatibilità con MagSafe, la ricarica wireless veloce e il supporto completo a iOS 18, già preinstallato.

Chi cerca un iPhone di ultima generazione senza superare la soglia dei 700 difficilmente troverà alternative di pari livello. L'offerta su iPhone 16 a 689 è senza dubbio una delle più interessanti del momento.

 
^