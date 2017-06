Raijintek lancia Juno X: dissipatore CPU a basso profilo

Raijintek propone il dissipatore Juno X per processori con un design che richiama un po' i modelli dei primi anni 2000 come ad esempio l'iconico Zalman CNPS-7000; il dissipatore è composto da alette di alluminio disposte radialmente e collegate alla base per mezzo di due heat pipes di rame nichelato da 6 mm tubi in grado di garantire una veloce trasmissione del calore dalla base verso le alette.

Il Juno X è disponibile in quattro varianti di colore dell'illuminazione a LED: rosso, verde, blu e senza illuminazione; la ventola è da 92 mm con alimentazione PWM a 4 poli, velocità di rotazione compresa tra 1.200-2.500 RPM, un flusso d'aria fino a 52 CFM e un rumore che si attesta intorno ai 26 dB.

Il dissipatore ha un diametro di 11 cm e uno spessore di soli 5 cm con un peso di circa 130 g, è indicato per processori fino a 70W TDP con socket AM4, AM3 (+), FM2 (+), LGA115x e LGA775. Sicuramente è un dissipatore non dalle altissime performance di raffreddamento ma in poco spazio, soprattutto se parliamo di spessore, rappresenta un valido upgrade per sostituire il dissipatore stock, non sono stati ancora comunicati prezzi e disponibilità.