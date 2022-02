Youtuber accusato di aver truffato i fan per 500 mila dollari dopo aver pompato una criptovaluta

Paul "Ice Poseidon" Denino, ex star di Twitch e ora streamer su YouTube, è stato accusato di aver "fregato" i suoi fan per una cifra di 500 mila dollari - parte dei quali investiti nell'acquisto di una Tesla - applicando uno schema "pump and dump" a una criptovaluta. A ricostruire la storia è Coffeezilla, uno youtuber che cerca di smascherare i truffatori sul web.

Denino è un personaggio abbastanza famoso, assurto all'onere delle cronache nel 2015 su Twitch facendo streaming dell'MMORPG Old School Runescape. Poi venne sospeso più volte, fino a quando nel 2017 venne bandito definitivamente quando fu protagonista di un caso piuttosto strano: avrebbe orchestrato, con l'aiuto di un'altra persona, un falso allarme bomba su un volo dell'American Airlines per Phoenix (una stupidata che negli States è detta "swatting") su cui era a bordo. Cacciato da Twitch, Ice Poseidon si è trasferito su YouTube dopo la chiusura di Mixer.

Da allora Denino sembrava aver messo la testa a posto (o quasi), fino a quando secondo Coffeezilla non avrebbe indotto i suoi follower a investire in CxCoin, una piattaforma con annessa criptovaluta da lui fondata per consentire agli spettatori di sovvenzionare i creator con donazioni in criptovaluta. Grazie ai fan, CxCoin ha vissuto un'immediata impennata del valore, fino a quando Denino il 22 gennaio avrebbe eseguito un cosiddetto "rug pull", drenando liquidità dal protocollo e lasciando gli investitori in braghe di tela.

Denino ha dichiarato morto il progetto di CxCoin solo due settimane di vita, malgrado su Telegram avesse assicurato agli investitori si trattava di un impegno a lungo termine. A fronte di investimento totale di 500.000 dollari, Denino avrebbe trattenuto nelle sue tasche 300.000 dollari e si sarebbe comprato una Tesla. Il resto del denaro sarebbe andato agli sviluppatori.

Messo all'angolo da Coffeezilla, Denino non ha mostrato rimorso, ma ha ammesso di aver fregato tutti i suoi fan e spiegato che non avrebbe restituito i soldi. "Parte della responsabilità è anche [dei fan] per averci messo troppe emozioni", ha detto. "Nessuno merita [di essere derubato]. A volte devi badare a te stesso".

Durante la loro chiacchierata, Ice Poseidon ha dichiarato a Coffeezilla che avrebbe potuto restituire i soldi, ma non aveva intenzione di farlo perché si stava prendendo cura di sé stesso: "Non so cos'altro dire, questa è la risposta più onesta", ha spiegato. Il 26 gennaio Ice Poseidon ha avuto un piccolo ripensamento e ha accettato di restituire 155.000 dollari, ma in realtà al momento avrebbe restituito solo 47.000 dollari. Cosa farà con i soldi ancora a sua disposizione? Si è detto pronto a investirli in Ethereum.

Tutto finito? No. In un lungo post pubblicato qui, Denino ha difeso ulteriormente la sua posizione dopo l'intervista con Coffeezilla, in cui forse ha fatto qualche scivolone di troppo. "Prima di tutto, non ho pubblicizzato CxCoin ai miei fan occasionali che non sanno nulla di crypto e sarebbero estremamente vulnerabili a un mercato altamente volatile. L'ho pubblicizzato solo a persone nella criptosfera e ai fan che SAPEVANO di criptovalute e hanno capito in cosa si stavano cacciando".

"La cosa più pubblicitaria fatta nei confronti dei fan occasionali è stata quando ho inserito le donazioni in CxCoin nella descrizione del mio livestream (gli spettatori potevano donarmi criptovalute e CxCoin, invece di usare Paypal o contanti)" .

Il post è pieno di terminologia tecnica legata al mondo delle crypto e alle operazioni fatte, ma i passaggi chiave della difesa sono i seguenti. "Detto questo, nessun denaro è stato 'rubato', il che è molto fuorviante poiché le persone sono sempre state in grado di vendere e ci sono ancora abbastanza soldi per sostenere quelle vendite, anche se non sono rimasti molti portafogli "reali" (non bot). Ho guadagnato 300.000 dollari, ma non alle spese di fan o detentori".

"Non tutti hanno perso soldi con CxCoin, le persone che hanno comprato a buon prezzo all'inizio hanno effettivamente guadagnato dei soldi. Ho avvertito le persone prima di lanciarlo che era una cosa estremamente rischiosa e volatile, in modo da assicurarmi che capissero quando acquistare, se lo desideravano. Ci sono state alcune persone che hanno finito per acquistare CxCoin falsi e ho rimborsato i loro soldi per gentilezza, probabilmente ho speso 10.000 dollari per farlo. So che non è rilevante, ma voglio solo mostrare che le mie azioni su CxCoin non erano dannose".

Insomma, una vicenda intricata, da cui sembra però averci guadagnato solo Denino. Difesa e vicenda specifica a parte, la morale della favola è semplice: attenzione a chi vi fidate, soprattutto sul web e in questo periodo, dove l'attenzione verso le criptovalute sta salendo a livelli stellari e ci sono molti squali pronti ad azzannare i pesci piccoli, quelli con meno esperienza. Non è un settore in cui buttarsi senza preparazione, si rischia di rimanere scottati, come in questo caso.