YouTube e vaccini: verranno eliminati i video che fanno disinformazione

YouTube ha fatto sapere che rimuoverà i video che diffondono disinformazione su qualsiasi vaccino approvato, non solo quelli volti a prevenire il COVID-19. La comunicazione è arrivata tramite il blog ufficiale. La piattaforma di video sharing di proprietà di Google rimuoverà i canali di "diversi noti diffusori di disinformazione sui vaccini", incluso quello del Children's Health Defense Fund, un gruppo affiliato al controverso attivista anti-vaccini Robert F. Kennedy, Jr.

YouTube contro chi fa disinformazione sui vaccini

Sulla base della nuova politica, saranno eliminati tutti quei video che fanno disinformazione sui "vaccini attualmente somministrati e che sono approvati e confermati come sicuri ed efficaci dalle autorità sanitarie locali e dall'OMS". Inoltre, le rimozioni riguarderanno anche "contenuti che affermano falsamente che i vaccini approvati causano autismo, cancro o infertilità, o che le sostanze contenute nei vaccini possono tracciare coloro che fanno il vaccino", ha affermato YouTube nella sua nota.

"Non c'è un solo caso nella storia in cui la censura sia stata utile per la democrazia e per la salute pubblica" ha reagito così Robert F. Kennedy, Jr, avvocato e scrittore statunitense noto per le sue campagne da militante free-vax e critico del COVID-19, secondo un report della CNN.

YouTube prevede adesso fino a tre avvertimenti entro un periodo di 90 giorni per i contenuti che vanno contro le sue norme. Il terzo avvertimento comporta la sospensione permanente dell'utente. Tuttavia, la società afferma anche che potrebbe rimuovere gli utenti dopo una sola grave violazione delle regole. YouTube afferma anche che ci saranno eccezioni alle sue nuove linee guida per limitare la disinformazione. Consentirà, ad esempio, contenuti sui nuovi studi sui vaccini e sui successi o fallimenti storici dei vaccini. "Saranno consentite anche testimonianze personali relative ai vaccini, a condizione che i video non violino altre linee guida della community o che il canale non mostri un modello di promozione della diffidenza rispetto ai vaccini", afferma YouTube.

Non è la prima volta che YouTube lancia delle campagne contro la disinformazione rispetto alla crisi sanitaria. All'interno di queste iniziative, sono state prese misure contro alcune figure di alto profilo, tra cui il senatore del Kentucky Rand Paul, che è stato sospeso per sette giorni ad agosto per aver fatto false affermazioni sull'efficacia delle mascherine.

Tutto questo avviene in un momento in cui il volume delle dosi di vaccino contro il COVID-19 somministrate al giorno è sceso a 26 milioni su scala globale, mentre in alcuni mesi si sono superate le 40 milioni di dosi somministrate al giorno. Si attende inoltre che i vaccini contro il COVID-19 vengano approvati anche per i bambini.

YouTube è considerato un centro nevralgico della disinformazione contro i vaccini. Non solo perché ospita diversi video che operano in tal senso, ma anche perché molti altri siti di disinformazione fanno riferimento ai video su YouTube. Inoltre, alcune piattaforme di social media sono state criticate per non aver fatto abbastanza per affrontare la disinformazione sui vaccini. La Casa Bianca a luglio ha invitato le aziende tecnologiche a limitare la diffusione dei contenuti provenienti da una dozzina di entità che promuovono la disinformazione sui vaccini, tra cui quella di Kennedy.

Facebook ad agosto ha dichiarato di aver rimosso diverse pagine e gruppi di proprietà dei diffusori di informazione, mentre il profilo di Kennedy su Instagram è stato chiuso all'inizio dell'anno per aver pubblicato disinformazione sul COVID-19. Sulla base delle nuove politiche, YouTube dovrebbe presto agire come hanno fatto Facebook e Instagram negli scorsi mesi.