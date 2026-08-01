YouTube cancella i canali ASMR più famosi da un giorno all'altro: la mossa a sorpresa che fa tremare gli YouTuber

YouTube ha avviato una nuova e severa rimozione di celebri canali focalizzati sull'ASMR, citando violazioni delle norme contro i contenuti volti alla gratificazione sessuale e le policy sui link esterni. I creator coinvolti respingono le accuse, denunciando l'assenza di preavviso, l'ambiguità delle regole e i pesanti impatti finanziari.

Negli ultimi giorni YouTube ha avviato un'imponente serie di provvedimenti nei confronti di diversi canali di rilievo specializzati nel settore ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response). Creator ampiamente seguiti come ItsBunniiASMR (che contava oltre 227.000 iscritti e più di 55 milioni di visualizzazioni complessive), Slight Sounds, Nananightray, Roseasmr, Simoneasmr e Janina Wilhelmsen si sono visti notificare la cancellazione permanente dei propri account con l'accusa di aver violato ripetutamente e gravemente le norme aziendali in materia di nudità e contenuti volti a fornire gratificazione sessuale.

L'ASMR è una disciplina che prevede la registrazione di voci sussurrate, sospiri, impercettibili movimenti labiali oppure del rumore procurato dalle dita e dalle unghie che picchiettano, accarezzano o grattano determinate superfici con l'obiettivo primario di favorire il rilassamento, la gestione dello stress, dell'insonnia e delle problematiche legate all'ansia. Nonostante il valore terapeutico o d'intrattenimento riconosciuto da un vasto pubblico di utenti, la natura intrinsecamente intima della fruizione audio-visiva dell'ASMR continua a generare problemi sul piano della classificazione e della moderazione dei contenuti.

Interpellata in merito alle chiusure in blocco, un portavoce di YouTube ha chiarito che l'azione non rappresenta un cambio di politica o una penalizzazione mirata verso la categoria ASMR in sé. La società ha precisato che la chiusura dei canali è scattata in virtù delle normative sull'inserimento di link esterni a siti o piattaforme che ospitano materiale non conforme alle linee guida per la sicurezza del portale. Secondo le policy ufficiali aggiornate già dal 2019 e ulteriormente inasprite nel 2022 con specifiche relative ai suoni a connotazione uditiva o erotica, le regole vigenti vietano categoricamente qualsiasi rimando ad ambienti esterni contenenti materiale ritenuto sessualmente esplicito.

Dall'altro lato della vicenda, la community dei creator coinvolti ha espresso forte sconcerto e frustrazione nei confronti della decisione e dei meccanismi di gestione delle contestate infrazioni. Diversi YouTuber hanno evidenziato come l'esito dei ricorsi avanzati tramite la procedura standard della piattaforma sia stato finora negativo e come la chiusura repentina sia avvenuta senza alcun preavviso o formale avvertimento (strike) preventivo che consentisse la rimozione di eventuali elementi non conformi.

Inoltre, il provvedimento colpisce duramente il sostentamento economico degli autori. Per molti di essi, l'attività su YouTube rappresentava la fonte primaria di reddito da quasi un decennio, attraverso la monetizzazione pubblicitaria e l'acquisizione di sponsorizzazioni indirette.

Alcune creator hanno sottolineato come i canali esterni riservati a contenuti erotici o per adulti (quali Fansly o OnlyFans) venissero volutamente gestiti in modo totalmente separato dal brand di YouTube, lamentando come l'interpretazione delle policy da parte della piattaforma finisca per sovrapporre la vicinanza emotiva ed empatica al concetto di contenuto a sfondo sessuale.

La vicenda riporta al centro del dibattito una questione tutt'altro che nuova per le grandi piattaforme di condivisione video: il confine, spesso labile, tra contenuto intimo e contenuto esplicito, e la difficoltà di applicare regole uniformi a un genere, quello ASMR, che vive proprio di quella prossimità sensoriale ed emotiva con lo spettatore.

Se da un lato YouTube rivendica la legittimità di misure a tutela della sicurezza degli utenti e del rispetto delle linee guida sui link esterni, dall'altro la mancanza di trasparenza nel processo di enforcement e l'assenza di avvisi preventivi sollevano interrogativi più ampi sulla sostenibilità del rapporto tra creator e piattaforma.

Per una community che negli anni ha costruito carriere, comunità di fan e modelli di business attorno a un genere di nicchia ma fortemente popolare, la vicenda rappresenta un campanello d'allarme sulla fragilità di un ecosistema economico interamente dipendente dalle decisioni, spesso opache, di un'unica azienda privata.