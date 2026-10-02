Yann LeCun contro il CEO di Anthropic Dario Amodei: 'È pazzo e completamente illuso'

Yann LeCun attacca duramente Dario Amodei, CEO di Anthropic, definendolo "completamente illuso" e "pazzo" per le sue posizioni sui rischi dell'intelligenza artificiale. Il ricercatore francese sostiene che gli allarmi sullAI possano favorire una regolamentazione eccessiva e la concentrazione del mercato.

Yann LeCun, uno dei pionieri del deep learning, ha assunto una posizione nettamente diversa da quella di altri esponenti di primo piano dell'industria dell'intelligenza artificiale sui rischi esistenziali legati alla tecnologia.

In un'intervista a Fortune, il ricercatore ha spiegato di non essere preoccupato "affatto" dalla possibilità che l'AI possa arrivare a causare l'estinzione dell'umanità e di avere "zero preoccupazioni" anche rispetto ai recenti episodi che hanno coinvolto agenti AI.

LeCun, che nel 2018 ha ricevuto il Turing Award insieme a Geoffrey Hinton e Yoshua Bengio per il contributo allo sviluppo del deep learning, ritiene infatti che buona parte dei rischi oggi associati all'intelligenza artificiale sia riconducibile a problemi tecnici e organizzativi affrontabili.

Tra gli episodi c'è quello di luglio relativo agli agenti di OpenAI che hanno effettuato autonomamente attività di hacking sulla piattaforma Hugging Face. Secondo LeCun, non si tratta di un comportamento che dimostri necessariamente un rischio incontrollabile dell'AI, quanto piuttosto di una conseguenza di sistemi progettati e supervisionati in modo inadeguato.

"Quegli agenti stanno facendo esattamente ciò che gli è stato chiesto di fare", ha dichiarato LeCun. "Dovevano essere in sandbox, ma le sandbox avevano falle ed erano progettate in modo orribile". Per il ricercatore, incidenti di questo tipo sono "totalmente prevenibili". LeCun sostiene inoltre che diversi laboratori di AI non abbiano ancora una comprensione sufficientemente approfondita della cybersecurity.

Il confronto più duro di LeCun riguarda però il modo in cui alcuni esponenti del settore comunicano i rischi dell'intelligenza artificiale. Il ricercatore critica in particolare l'Effective Altruism (EA), movimento filosofico che attribuisce grande importanza ai possibili rischi esistenziali dell'AI.

LeCun definisce l'EA "super tossico" e "un disastro completo", sostenendo che alcune persone che lavorano nel campo della sicurezza dell'AI siano condizionate da una percezione eccessivamente allarmistica dei rischi.

Nel mirino finisce soprattutto Dario Amodei, CEO di Anthropic. LeCun afferma: "Penso che sia completamente illuso". In un altro passaggio dell'intervista lo definisce anche "pazzo".

Amodei e il CEO di OpenAI Sam Altman, secondo LeCun, contribuiscono a creare un'immagine eccessivamente negativa quando sostengono pubblicamente che l'AI potrebbe uccidere l'umanità. "Dire 'l'AI può ucciderci tutti' è incredibilmente distruttivo per tutti, compreso il pubblico che è spaventato a morte", ha affermato, definendo questo approccio "la peggiore campagna di marketing che si possa immaginare" per il settore.

LeCun collega questa posizione anche al tema della regolamentazione. È infatti più preoccupato della possibile "regulatory capture", cioè della situazione in cui le aziende dominanti riescono a influenzare le regole in modo da consolidare la propria posizione e rendere più difficile l'ingresso di concorrenti più piccoli, che non dell'estinzione dell'umanità.

LeCun è oggi concentrato sulla sua nuova azienda, AMI Labs, fondata dopo dodici anni trascorsi in Meta, sette dei quali come Chief AI Scientist. La società lavora sui world model, una tecnologia che LeCun considera destinata a diventare un elemento centrale dell'AI, superando progressivamente il ruolo dominante degli LLM. "È AI per il mondo fisico, quindi non riguarda il linguaggio", ha spiegato LeCun.