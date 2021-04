WhatsApp potrebbe non funzionare più dal prossimo 15 maggio per questi utenti

WhatsApp sta avvisando da tempo tutti gli utenti sulla questione dei cambiamenti dei termini di comunicazione di inizio 2021, informando che questi cambiamenti non saranno invasivi rispetto a quanto inizialmente pensato. In molti, tuttavia, si stanno chiedendo cosa avverrà di fatto se non si accetteranno le modifiche sulla privacy di WhatsApp, che diventeranno effettive dal 15 maggio. A partire da questa data, e nel corso delle settimane successive, WhatsApp inizierà a chiedere agli utenti in maniera progressiva di ottemperare ai nuovi termini "per continuare ad avere le piene funzionalità dell'app". Se non si accetteranno ecco che molte funzionalità dell'account potrebbero venire meno e l'uso dell'applicazione potrebbe divenire difficile.

Come cambierà WhatsApp con le nuove norme sulla privacy?

Continuare a rifiutare l'accettazione delle modifiche sulla privacy di WhatsApp significherà non tanto non essere più in grado di ricevere chiamate e notifiche, ma soprattutto non si avrà più la possibilità di leggere i messaggi ricevuti o inviarne di nuovi attraverso il client. Il messaggio che è stato recentemente pubblicato sulla pagina di supporto ufficiale dell’azienda da parte degli sviluppatori parla chiaro su cosa accadrà agli account degli utenti che non accetteranno le nuove regole dal 15 maggio:

Affinché tu possa avere abbastanza tempo per familiarizzare con i cambiamenti al tuo ritmo, abbiamo prorogato il termine per la loro adozione fino al 15 maggio. Se non li hai accettati entro questo periodo, WhatsApp non cancellerà il tuo account. Tuttavia, la funzionalità del tuo account WhatsApp sarà limitata fino a quando le modifiche non saranno accettate. Per un breve periodo di tempo potrai ricevere chiamate e notifiche; ma non sarai in grado di leggere e inviare messaggi nell’applicazione.

WhatsApp aveva annunciato le nuove modifiche nella gestione dei dati degli utenti all'inizio del 2021 e, in prima battuta, parecchi utenti avevano pensato che le novità avrebbero concesso una condivisione più capillare dei dati degli utenti con Facebook. Di fatto, però, i messaggi privati degli utenti rimangono privati perché protetti via crittografia end-to-end, una garanzia da questo punto di vista da parte di WhatsApp.

Di fatto però le restrizioni che si avranno dal prossimo 15 maggio dal momento in cui WhatsApp modificherà la privacy sul social faranno decidere forzatamente se continuare sulla piattaforma, accettandole, o se trasferirsi su di un altro servizio. Per onore di cronaca sappiate che se si scegliesse la seconda opzione, gli utenti potranno eliminare il proprio account WhatsApp, ma gli sviluppatori avvertono che questo è un processo irreversibile. Dopo l’eliminazione, la copia di backup e tutta la cronologia dei messaggi verranno cancellate definitivamente.