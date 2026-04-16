Verifica dell'età online, Ursula von der Leyen: l'app dell'Unione Europea è pronta

La Commissione europea ha confermato che l'app per la verifica dell'età è pronta e che presto sarà possibile utilizzarla per gestire gli accessi ai vari servizi web, assicurando una maggiore sicurezza per i più giovani

L'UE vuole semplificare la verifica dell'età online, in modo da proteggere i minori e garantire un accesso a Internet più sicuro. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato in queste ore che la nuova app per la verifica dell'età è pronta all'uso.

Un'app per la verifica dell'età

In questo modo, sarà possibile passare dalla fase di progettazione a quella operativa e migliorare i sistemi di verifica per l'accesso a servizi web, garantendo una minore esposizione dei minori ai contenuti illegali e ai rischi dei social network. von der Leyen ha sottolineato: "È nostro dovere proteggere i nostri figli nel mondo online, così come facciamo nel mondo offline. E per farlo in modo efficace, abbiamo bisogno di un approccio europeo armonizzato".

Il meccanismo di utilizzo sarà molto semplice. L'app andrà scaricata, installata e poi configurata con un documento di identità (passaporto o la carta d'identità). Completati i passaggi iniziali, l'applicazione sarà subito utilizzabile e garantirà l'accesso ai servizi online. L'app sarà utilizzabile solo su dispositivi Android, con servizi Google, e iPhone.

Our app ticks all the boxes.



âœ… Highest privacy standards in the world

âœ… Works on any device

âœ… Easy to use

âœ… Fully open source pic.twitter.com/EUqHlA3ts0 -- Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2026

La scelta di basare l'applicazione su un codice open source risponde alla volontà di assicurare la massima trasparenza e promuovere l'adozione dello standard anche in contesti extra-UE. Dopo il debutto del prototipo a luglio 2025, la fase di sperimentazione ha coinvolto inizialmente Italia, Francia, Spagna, Grecia e Danimarca, estendendosi in un secondo momento anche a Cipro e Irlanda. "Spero che altri Stati membri e il settore privato seguano l'esempio, in modo che ogni cittadino possa utilizzare presto questa app", ha aggiunto von der Leyen.

Ora lo stop ai social per i più giovani?

Il prossimo passo della Commissione europea potrebbe essere l'introduzione di un quadro normativo condiviso per quanto riguarda l'accesso ai social da parte dei più giovani. L'obiettivo è trovare il sistema giusto per tutelare i più giovani con una possibile introduzione di un limite di età minimo per l'uso dei social. Il tema sarà analizzato dagli Stati membri e, come chiarito dalla presidente della Commissione, sarà valutato da un panel di esperti.