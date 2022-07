Vendite smartphone e PC in calo: Gartner pessimista sull'andamento dei mercati tech

Gartner prevede un periodo non proprio esaltante per le consegne globali di computer e smartphone, con il loro trascinamento verso il basso che verrà pilotato dal rallentamento dell'economia cinese e dal calo della spesa da parte dei consumatori causato a sua volta dall'inflazione.

La società di consulenza e analisi ha stimato in un report pubblicato negli scorsi giorni che le spedizioni in Cina, il più grande mercato di smartphone al mondo, si ridurranno del 18%. Le vendite del mercato cinese saranno sacrificate dai severi limiti imposti per arginare il COVID-19, che hanno interrotto le attività nei principali centri economici, tra cui Shanghai.

Mercati PC e smartphone in calo entro fine anno

Ranjit Atwal, analista presso Gartnerm ha commentato:

"Una tempesta perfetta di sconvolgimenti geopolitici, alta inflazione, fluttuazioni valutarie e interruzioni nella catene di fornitura hanno abbassato la domanda di dispositivi da parte di aziende e consumatori in tutto il mondo e sono destinati ad avere un impatto più duro sul mercato dei PC nel 2022".

La società di ricerca prevede un calo del 7% nelle spedizioni di smartphone in tutto il mondo, mentre le consegne di computer su scala globale potrebbero crollare del 9,5%. Il report di Gartner non sorprende più di tanto, visto che conferma alcuni recenti commenti degli operatori del settore. Fra questi AMD, che il mese scorso dichiarava che il mercato PC era destinato a rallentare dopo aver vissuto due anni "molto forti".

La domanda in calo di PC e smartphone peserà su aziende di diverso tipo, come ad esempio i produttori di chip o i colossi del mondo tecnologico (Apple e Microsoft, ad esempio): non ci resta che attendere i loro prossimi report trimestrali per avere una conferma o una smentita relativamente alle paure degli esperti circa l'andamento dei mercati tecnologici.