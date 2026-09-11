Universal e ElevenLabs: una piattaforma per remixare i brani, ma solo degli artisti che aderiscono

L'accordo pluriennale è il primo di ElevenLabs con una major e prevede remix, mashup, nuove interpretazioni ed esperienze vocali personalizzate. Partecipano solo gli artisti che aderiscono: nessun nome, nessuna data di lancio e nessuna cifra.

Nelle scorse ore Universal Music Group e ElevenLabs hanno annunciato un accordo di licenza pluriennale e una collaborazione più ampia, che porterà a una piattaforma di creazione musicale rivolta ai fan. Gli utenti potranno produrre remix, mashup, nuove interpretazioni dei brani e quelle che il comunicato chiama esperienze vocali personalizzate, attingendo alla musica degli artisti e degli autori che scelgono di aderire. La piattaforma sarà lanciata ElevenLabs e al momento è ancora in sviluppo senza avere un nome commerciale.

L'annuncio non cita un solo artista partecipante, non indica una data di lancio e non dichiara i termini economici. La piattaforma non attingerà quindi all'intero catalogo Universal, ma al solo sottoinsieme di chi aderisce, la cui dimensione al momento non è nota. Restano fuori dal comunicato proprio le condizioni che determinano la vera portata dell'oprazione, cioè quanti artisti firmeranno e quanto verranno pagati.

Il nuovo prodotto resterà distinto dai due che ElevenLabs già vende: la Music API, con i modelli musicali messi a disposizione di sviluppatori, media e piattaforme social, e ElevenMusic, l'app per generare e modificare brani originali con controllo su voce, strumentazione, stile e arrangiamento. Entrambi sono nati senza alcuna licenza di una major. "Combinando la comunità globale di UMG e la sua competenza nella gestione dei diritti con i nostri modelli e i nostri prodotti di IA, permetteremo ad artisti e autori di creare nuove esperienze per i loro fan, assicurandoci che siano equamente remunerati", ha dichiarato Mati Staniszewski, cofondatore e amministratore delegato di ElevenLabs.

Per l'azienda il valore dell'intesa eccede il singolo contratto: è la prima impresa di IA audio a ottenere una licenza dalla più grande etichetta discografica del mondo, e non è americana. I suoi fondatori sono due polacchi, lo Stato polacco ne ha rilevato quest'anno una quota da 11 milioni di dollari e Staniszewski parla pubblicamente di 600 milioni di dollari di ricavi, elementi che The Next Web mette in fila per leggere l'accordo come un segnale sul peso europeo nel settore. Per una tecnologia che per tre anni è stata descritta come una minaccia per gli interpreti, arrivare per prima alla firma di una major pesa più della licenza stessa.

Accordi e cause procedono insieme

UMG sta già sviluppando una piattaforma di IA musicale con Udio e ha chiuso accordi di licenza con Spotify, Nvidia e Klay. Questa settimana Suno ha presentato i suoi primi modelli addestrati su catalogo in licenza da Warner Music Group, BMG e altri partner dell'industria, senza però proprio Universal.

Sul fronte opposto Sony ha citato in giudizio Udio per 30.000 brani e un tribunale tedesco ha stabilito che Suno ha violato il diritto d'autore. Altre cause si sono già chiuse in accordo: quella avviata da Warner contro Udio nel 2024 è finita in una transazione e in una licenza. Pochi mesi fa una coalizione di major, UMG inclusa, ha chiesto invece che i brani generati in serie dall'IA vengano esclusi dalle classifiche di tutto il mondo.

Licenze e contenziosi non si contraddicono, sono lo stesso meccanismo: le cause fissano il prezzo, gli accordi lo incassano. Il passaggio Warner-Udio mostra il percorso per intero, dalla citazione in giudizio alla licenza firmata. Universal, in questo quadro, si presenta a ElevenLabs come canale di distribuzione invece che come possibile controparte processuale.

Il nodo delle voci sintetiche

Le esperienze vocali personalizzate toccano proprio ciò che l'industria discografica ha difeso con più forza. Nel 2023 Universal ottenne la rimozione dai servizi di streaming di un brano generato dall'IA che imitava le voci di due suoi artisti, e oggi concede in licenza il lavoro vocale a un'azienda nata sulla clonazione della voce. La logica dell'accordo sembra essere proprio questa: se le voci sintetiche esisteranno comunque, una major preferisce che esistano sotto licenza, con il consenso dell'artista e un pagamento agganciato, invece che come traccia non autorizzata che diventa virale in una giornata qualsiasi.

Resta poi il capitolo delle regole europee. ElevenLabs opera sotto l'AI Act, e un prodotto di consumo che genera voci sintetiche di persone identificabili porta con sé obblighi di trasparenza a prescindere da quanto siano stati sistemati i diritti: la licenza di Universal chiude la questione del diritto d'autore, ma non quella dell'etichettatura. E, inoltre, non ci sono ancora le risposte sulla gestione di quello che i fan produrranno, cioè chi possiede il brano generato, con quale licenza può circolare a valle e se può essere caricato su un servizio di streaming.