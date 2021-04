Una coppia nerd si è sposata sulla blockchain scambiandosi le fedi come NFT

È successo a San Francisco, Rebecca Rose e Peter Kachrginsky si sono sposati in modo inedito: scambiandosi le fedi sotto forma di NFT (token non fungibili) sulla blockchain. In sostanza, durante la celebrazione non è avvenuto uno scambio fisico degli anelli, ma questo è stato sostituito con una transazione sulla blockchain di Ethereum tramite i propri smartphone.

I due protagonisti della vicenda, sono entrambi dipendenti della società americana di scambio di criptovalute Coinbase e di conseguenza grandi appassionati del mondo che gravita attorno alla blockchain. Nel dettaglio, lui è il principale ingegnere di sicurezza della società, mentre lei opera come designer di prodotto.

Si scambiano le fedi con i loro smartphone: fin dove si spingeranno blockchain e NFT?

L'NFT, unico e non replicabile, porta il nome 'Tabaat', termine ebraico che significa 'anello' ed è visibile gratuitamente a questo link. Insieme all'NFT, la coppia ha inserito anche un'animazione digitale creata dall'artista Carl Johan Hasselrot.

"La maggior parte delle persone si sposa in un luogo di culto religioso, su una spiaggia o in montagna. Peter e io non siamo la maggior parte delle persone. Ci siamo sposati sulla blockchain. Oltre a una tradizionale cerimonia ebraica, volevamo consolidare i nostri voti in modo più personale. Dato che entrambi lavoriamo in Coinbase, Peter Kacherginsky ha scritto un contratto intelligente Ethereum per il nostro matrimonio emettendo opere d'arte digitali come token (NFT) per i nostri portafogli di criptovaluta", ha twittato Rose.

The name of the token is Tabaat, the Hebrew word for ring. We stored an animation by artist Carl Johan Hasselrot (@cjhasselrot) inside the unique tokens, which illustrates two distinct things becoming one, like in marriage. #NFTArt 3/7 pic.twitter.com/5s8hLGbRdG — Rebecca Rose (@rgoldilox) April 2, 2021

Abbiamo visto come il fenomeno NFT abbia coinvolto un'enorme varietà di settori oltre all'arte, dai social network e alla musica. Mai avremmo pensato che ci si potesse sposare e scambiarsi gli anelli nuziali sulla blockchain. Per la coppia in questione abbinare a un giorno così importante una delle loro più grandi passioni è stato sicuramente simpatico e allo stesso tempo pieno di significato. Siete pronti ad emularli?

