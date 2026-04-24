Un soldato americano è stato arrestato per aver scommesso sull'arresto di Maduro: aveva 'sfruttato' informazioni segrete
Un soldato USA è accusato di insider trading per aver usato informazioni classificate sull'operazione che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro per scommettere su Polymarket. Avrebbe guadagnato oltre 400.000 dollaridi Francesco Messina pubblicata il 24 Aprile 2026, alle 11:21 nel canale Web
Un caso senza precedenti sta scuotendo il mondo delle criptovalute e dei mercati predittivi: un soldato dell'esercito degli Stati Uniti è stato formalmente accusato di insider trading per aver utilizzato informazioni classificate in operazioni speculative sulla piattaforma Polymarket. Il protagonista della vicenda è Gannon Ken Van Dyke, 38 anni, di stanza a Fort Bragg, nella Carolina del Nord.
Secondo i documenti giudiziari, l'uomo avrebbe avuto accesso a informazioni riservate relative a un'operazione militare segreta denominata "Operation Absolute Resolve", che aveva come obiettivo la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro. Tra il 26 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026, Van Dyke avrebbe effettuato 13 scommesse su eventi legati al Venezuela utilizzando dati sensibili non pubblici.
L'investimento iniziale, pari a circa 33.000 dollari, avrebbe generato profitti per oltre 409.000 dollari, attirando rapidamente l'attenzione per l'eccezionale rendimento. L'operazione militare si è concretizzata il 3 gennaio, quando le forze speciali statunitensi hanno arrestato Maduro e sua moglie a Caracas. Poco dopo l'annuncio ufficiale, i guadagni ottenuti attraverso le scommesse hanno sollevato sospetti, portando all'apertura di un'indagine.
Ulteriori dettagli sulla vicenda del soldato americano arrestato per aver scommesso sulla cattura di Maduro
Secondo l'accusa, pochi giorni dopo l'evento Van Dyke avrebbe cercato di cancellare il proprio account su Polymarket, dichiarando falsamente di aver perso l'accesso all'email associata. Questo tentativo di copertura ha rafforzato i sospetti degli investigatori. Le autorità federali hanno sottolineato che le leggi sull'insider trading si applicano anche ai mercati decentralizzati e alle piattaforme crypto.
Il procuratore federale Jay Clayton ha dichiarato che l'uso di informazioni classificate per ottenere vantaggi economici rappresenta una grave violazione della fiducia e della sicurezza nazionale. Van Dyke deve ora rispondere di cinque capi d'accusa, tra cui frode sulle materie prime, utilizzo illecito di informazioni governative e frode telematica.
Le pene previste sono severe: fino a 10 anni per ciascuna violazione del Commodity Exchange Act e fino a 20 anni per il reato di wire fraud. Anche la Commodity Futures Trading Commission ha avviato un procedimento parallelo, ribadendo la volontà di perseguire qualsiasi forma di manipolazione o abuso nei mercati finanziari emergenti.
13 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Il colpo su Maduro è andato a buon fine, che senso ha tirare fuori ste cose ?
Gli davi una maxi multa ( un anno intero di stipendio ), in cambio evitava un processo e in più non sarebbe stato tentato.
E se aveva un grado sopra il soldato semplice lo degradavano.
Quindi il soldato che fa insider trading scommettendo sull'arresto di Maduro se lo inchiappettano.. mentre invece scemociuffo che si organizza il portafoglio titoli ed avverte pure la sua cerchia di amichetti subito prima di sparare qualcuna delle sue minchiate e fare crollare i mercati... niente.
Quello va bene.
Quindi il soldato che fa insider trading scommettendo sull'arresto di Maduro se lo inchiappettano.. mentre invece scemociuffo che si organizza il portafoglio titoli ed avverte pure la sua cerchia di amichetti subito prima di sparare qualcuna delle sue minchiate e fare crollare i mercati... niente.
Quello va bene.
Perché siamo tutti uguali, ma qualcuno più degli altri.
Quindi il soldato che fa insider trading scommettendo sull'arresto di Maduro se lo inchiappettano.. mentre invece scemociuffo che si organizza il portafoglio titoli ed avverte pure la sua cerchia di amichetti subito prima di sparare qualcuna delle sue minchiate e fare crollare i mercati... niente.
Quello va bene.
Trump è il presidente, il soldato no.
Smettiamola di continuare a credere alla favola che siamo tutti uguali per cortesia.
Ti sei per altro disturbato a tirare in ballo Trump quando fra i nostri europarlamentari c'è chi ha fatto di molto peggio.
Una in particolare è stata beccata a trasportare borsoni di denaro illegale da casa propria alla propria auto con l'aiuto del babbo, un altra andava in Ungheria a contribuire al pestaggio di altre persone.
Quindi evitiamo di fare la morale agli altri per cortesia.
Quindi il soldato che fa insider trading scommettendo sull'arresto di Maduro se lo inchiappettano.. mentre invece scemociuffo che si organizza il portafoglio titoli ed avverte pure la sua cerchia di amichetti subito prima di sparare qualcuna delle sue minchiate e fare crollare i mercati... niente.
Quello va bene.
Ti potrei rispondere come il Marchese del Grillo: " mi dispiace gente, ma io sò io e voi non siete un caxxo!! ".
Smettiamola di continuare a credere alla favola che siamo tutti uguali per cortesia.
Ti sei per altro disturbato a tirare in ballo Trump quando fra i nostri europarlamentari c'è chi ha fatto di molto peggio.
Una in particolare è stata beccata a trasportare borsoni di denaro illegale da casa propria alla propria auto con l'aiuto del babbo, un altra andava in Ungheria a contribuire al pestaggio di altre persone.
Quindi evitiamo di fare la morale agli altri per cortesia.
Per prima cosa Trump è un cittadino che risponde alla legge proprio come tutti gli altri, soprattutto per l'incarico che ricopre ( al vertice dell'esecutivo USA ) e per i documenti a cui accesso!
L'inside trading a questi livelli è un reato abbastanza grave e non è la prima volta che si sospetti che certe decisioni prese dal cotonato arancione sia servite a scopi privati.
Intanto i tanto decantati miliardi incassati dai dazi imposti forzando la legislazione federale non stanno portando nessun beneficio agli americani... Anzi inflazione in continua crescita.
L'inside trading a questi livelli è un reato abbastanza grave e non è la prima volta che si sospetti che certe decisioni prese dal cotonato arancione sia servite a scopi privati.
Intanto i tanto decantati miliardi incassati dai dazi imposti forzando la legislazione federale non stanno portando nessun beneficio agli americani... Anzi inflazione in continua crescita.
Non mi pare che nessun presidente USA nella storia abbia mai subito un arresto durante la propria carica per qualunque reato.
Non ne subiscono nemmeno per le violazioni dei diritti internazionali e per i crimini di guerra, figurati per ste cose.
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