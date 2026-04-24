Un soldato americano è stato arrestato per aver scommesso sull'arresto di Maduro: aveva 'sfruttato' informazioni segrete

Un soldato USA è accusato di insider trading per aver usato informazioni classificate sull'operazione che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro per scommettere su Polymarket. Avrebbe guadagnato oltre 400.000 dollari

Un caso senza precedenti sta scuotendo il mondo delle criptovalute e dei mercati predittivi: un soldato dell'esercito degli Stati Uniti è stato formalmente accusato di insider trading per aver utilizzato informazioni classificate in operazioni speculative sulla piattaforma Polymarket. Il protagonista della vicenda è Gannon Ken Van Dyke, 38 anni, di stanza a Fort Bragg, nella Carolina del Nord.

Secondo i documenti giudiziari, l'uomo avrebbe avuto accesso a informazioni riservate relative a un'operazione militare segreta denominata "Operation Absolute Resolve", che aveva come obiettivo la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro. Tra il 26 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026, Van Dyke avrebbe effettuato 13 scommesse su eventi legati al Venezuela utilizzando dati sensibili non pubblici.

L'investimento iniziale, pari a circa 33.000 dollari, avrebbe generato profitti per oltre 409.000 dollari, attirando rapidamente l'attenzione per l'eccezionale rendimento. L'operazione militare si è concretizzata il 3 gennaio, quando le forze speciali statunitensi hanno arrestato Maduro e sua moglie a Caracas. Poco dopo l'annuncio ufficiale, i guadagni ottenuti attraverso le scommesse hanno sollevato sospetti, portando all'apertura di un'indagine.

Ulteriori dettagli sulla vicenda del soldato americano arrestato per aver scommesso sulla cattura di Maduro

Secondo l'accusa, pochi giorni dopo l'evento Van Dyke avrebbe cercato di cancellare il proprio account su Polymarket, dichiarando falsamente di aver perso l'accesso all'email associata. Questo tentativo di copertura ha rafforzato i sospetti degli investigatori. Le autorità federali hanno sottolineato che le leggi sull'insider trading si applicano anche ai mercati decentralizzati e alle piattaforme crypto.

Il procuratore federale Jay Clayton ha dichiarato che l'uso di informazioni classificate per ottenere vantaggi economici rappresenta una grave violazione della fiducia e della sicurezza nazionale. Van Dyke deve ora rispondere di cinque capi d'accusa, tra cui frode sulle materie prime, utilizzo illecito di informazioni governative e frode telematica.

Le pene previste sono severe: fino a 10 anni per ciascuna violazione del Commodity Exchange Act e fino a 20 anni per il reato di wire fraud. Anche la Commodity Futures Trading Commission ha avviato un procedimento parallelo, ribadendo la volontà di perseguire qualsiasi forma di manipolazione o abuso nei mercati finanziari emergenti.