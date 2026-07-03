Un americano su due (soprattutto genitori) vuole vietare i social agli under 16

Un sondaggio Pew Research Center su 9.750 adulti rileva che la maggioranza degli statunitensi sostiene un divieto ai social media per gli under 16, con il consenso più alto tra i genitori di minorenni e un sostegno bipartisan che cresce anche su consenso, età e tempo online

Il 56% degli adulti statunitensi sosterrebbe un divieto ai social media per i minori di 16 anni. È quanto emerge da un sondaggio del Pew Research Center condotto tra il 26 maggio e il 1° giugno 2026 su un campione di 9.750 adulti dell'American Trends Panel, con un margine di errore di ±1,4 punti percentuali. Il 21% degli intervistati si dichiara contrario, mentre il 23% resta incerto.

Il sostegno cresce sensibilmente tra chi ha figli minorenni: il 65% dei genitori di under 18 è favorevole al ban, contro il 17% contrario. Tra i non genitori il consenso scende invece al 52%. Il dato più interessante riguarda però la trasversalità politica della misura: a sostenerla è il 59% degli elettori repubblicani o vicini al partito (19% contrari) e il 54% di quelli democratici o di area democratica (23% contrari), una convergenza rara su un tema di regolamentazione tecnologica.

Anche il dato anagrafico racconta qualcosa di preciso: il sostegno più alto si registra nella fascia 30-49 anni (63%), seguita da quella 50-64 anni (57%); scende invece al 52% tra i 18-29enni e al 49% tra gli over 65, gli unici due gruppi sotto la maggioranza assoluta.

Oltre il divieto totale, cresce il consenso su misure più mirate

Il ban secco non è l'unica misura che raccoglie consenso crescente rispetto al 2023. L'85% degli adulti sostiene oggi l'obbligo di consenso parentale per l'apertura di un account social da parte di un minore, contro l'81% di tre anni fa. Il 78% è favorevole alla verifica obbligatoria dell'età sulle piattaforme (era il 71% nel 2023), e la stessa quota, 78%, sostiene l'introduzione di limiti al tempo che i minori possono trascorrere sui social (69% nel 2023). Su nessuna di queste tre misure gli oppositori superano il 10% del campione.

Le attuali policy delle principali piattaforme fissano già a 13 anni l'età minima per aprire un account, ma la distanza tra questa soglia e i 16 anni indicati dal sondaggio Pew è ciò che alimenta il dibattito su nuove regole. Il tema non è isolato agli Stati Uniti: Australia, Canada e Regno Unito hanno fissato o stanno valutando un'età minima di 16 anni per l'uso dei social media, mentre negli USA è la California a muoversi in questa direzione con una propria proposta legislativa.