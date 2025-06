Trump-Musk, la rottura è ufficiale tra minacce, la proposta di un nuovo partito e il crollo in Borsa di Tesla da 100 miliardi

Tra Elon Musk e Donald Trump il rapporto è andato in frantumi. Dopo mesi di tensioni crescenti, il confronto ha assunto i toni di una guerra personale, con accuse pubbliche, insulti incrociati e una conseguenza immediata: Tesla ha perso l'8% in una sola giornata, bruciando circa 100 miliardi di dollari in capitalizzazione.

Musk ha pubblicato due post esplosivi su X, la piattaforma di cui è proprietario. Nel primo, ha proposto ai suoi follower la creazione di un nuovo partito politico "che rappresenti realmente l'80% della popolazione", con un sondaggio che ha raccolto in poche ore centinaia di migliaia di risposte, con una maggioranza netta a favore. Nel secondo ha lanciato un'accusa diretta: "Trump è nei file di Epstein. Questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici".

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

L'escalation è cominciata con il confronto sulla legge di bilancio repubblicana, ribattezzata dal presidente "One Big Beautiful Bill", che potremmo tradurre come "una legge molto bella", e approvata nottetempo e oggetto delle critiche di Musk, che ha parlato di testo non letto da quasi nessuno. Secondo Trump, l'ex alleato avrebbe avuto un ruolo interno nel processo di stesura della legge, tesi che Musk ha definito "falsa". L'imprenditore ha inoltre puntato il dito contro l'abolizione degli incentivi per le auto elettriche e il solare, mentre sono stati lasciati intatti i sussidi a petrolio e gas, il che a suo giudizio è "profondamente ingiusto".

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Il presidente, dal canto suo, ha confermato che la loro "grande relazione" potrebbe essere giunta al termine e ha accusato Musk di opporsi alla legge solo perché non includeva le sue richieste. Alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato: "Abbiamo avuto un ottimo rapporto, ma mi ha deluso".

Alla crisi politica si aggiunge ora un potenziale terremoto industriale. Dopo che Trump ha promesso di porre fine a sussidi e contratti pubblici destinati all'universo Musk, quest'ultimo ha annunciato che SpaceX inizierà la dismissione della navicella Dragon, parte integrante dei programmi della NASA per il trasporto verso la Stazione Spaziale Internazionale, per le missioni lunari e per future esplorazioni marziane.

Musk ha anche rilanciato su X un post in cui si chiedeva l'impeachment del presidente e la sua sostituzione con JD Vance, vicepresidente, senatore dell'Ohio ed esponente del trumpismo più conservatore. Il commento di Musk è stato un laconico ma inequivocabile "Yes".

Il distacco tra i due era nell'aria già da tempo, nonostante il forte legame stretto dopo l’elezione di Trump, supportata anche da un investimento diretto di oltre 277 milioni di dollari da parte di Musk. Dopo il giuramento, il presidente lo aveva persino incaricato di guidare un dipartimento ad hoc per il contenimento della spesa pubblica. Ma ora, anche questo incarico è a rischio.

La Casa Bianca ha bollato le accuse di Musk come un "episodio sfortunato", mentre l’imprenditore non ha fatto marcia indietro, anzi. Ha criticato i dazi imposti da Trump e affermato che porteranno a una recessione nella seconda metà dell'anno. Il che è curioso dato che Trump ha parlato di dazi per quasi tutta la sua campagna elettorale (mentre su molte altre cose ha agito in maniera diversa rispetto alle promesse elettorali), quando sembrava godere dell'appoggio di Musk.

Il legame tra Trump e Musk, che aveva trovato una sua forma tra libertà d'espressione spinta e deregulation, è dunque crollato. La "strana alleanza" tra potere politico e potere economico americano ha raggiunto il punto di rottura. E ora le conseguenze rischiano di travolgere non solo Wall Street, ma anche l'equilibrio tra industria tecnologica e governo federale.