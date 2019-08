Truffa Amazon per 330 mila euro: rendeva i prodotti ma le scatole erano piene di terra

Un ragazzo di 22 anni di Palma di Maiorca, James Gilbert Kwarteng, è riuscito a beffare un colosso come Amazon sfilandogli dalle tasche fino a 330 mila euro. Come? Sfruttando la politica dei resi e rimborsi della società di Jeff Bezos, ma mettendoci una propria personalissima "interpretazione".

La truffa è stata scoperta nelle scorse settimane. Con il complice Juan, James ordinava prodotti sul portale di e-shopping (e tipicamente prodotti costosi di alta tecnologia), quindi li restituiva chiedendo il rimborso. Ma i due avevano cura di riempire di terra e sabbia la confezione del prodotto, così da simulare il peso del bene. A quanto pare Amazon una volta ricevuti i resi non controlla cosa vi sia effettivamente all'interno delle scatole, limitandosi a verificare la congruenza del peso .

I prodotti erano poi messi in vendita dai due a costo ovviamente ribassato così da attrarre clienti e assicurarsi un facile incasso, generando un giro d'affari che ha addirittura portato Kwarteng a fondare una società a responsabilità limitata.

La frode è stata scoperta casualmente, quando un dipendente del centro di smistamento Amazon di Barcellona ha scoperto la terra in uno dei pacchi. Denunciato il fatto alle autorità, le indagini hanno rapidamente messo in luce i dettagli della vicenda. I due sono stati arrestati, e poi rilasciati dietro il pagamento di una cauzione di 3000 euro. Ora attendono il processo, e rischiano fino a 6 anni di carcere.

Ad oggi è la seconda più grave truffa al mondo perpetrata ai danni di Amazon (e la prima in Europa): ricordiamo la vicenda di Erin e Leah Finan che, lo scorso anno, hanno frodato oltre 1,2 milioni di dollari al colosso dell'e-commerce, anche in questo caso sfruttando la politica dei resi in maniera piuttosto originale. Ne avevamo parlato qui.