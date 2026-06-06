TIM lancia il Pass Mondiali DAZN: 104 partite a meno di 10 euro

TIM lancia il Pass Mondiali DAZN a 9,99 euro una tantum, attivabile fino al 27 giugno. L'offerta scade a fine torneo e include tutte le 104 partite di Canada, USA e Messico 2026 (69 in esclusiva). Il pass è già incluso per gli abbonati DAZN Full e Family.

TIM ha annunciato il lancio del Pass Mondiali DAZN, una nuova offerta riservata ai suoi clienti e che permetterà di seguire tutta la competizione, grazie alla copertura dell'evento offerta da DAZN, con le partite in diretta ma anche con gli show di approfondimento e gli highlights. I Mondiali 2026, ricordiamo, partiranno il prossimo 11 giugno mentre la finale è in programma il 19 luglio.

Il nuovo Pass rappresenta un'opportunità molto interessante per tutti gli appassionati che, pur non potendo seguire l'Italia, non qualificata per la terza edizione consecutiva, non vogliono perdere la competizione.

Quanto costa il Pass

Il nuovo Pass Mondiali DAZN ha un costo di 9,99 euro una tantum, garantendo l'accesso completo a tutte e 104 le partite dei Mondiali 2026 (di cui 69 vengono trasmesse in esclusiva da DAZN in Italia) e ai vari contenuti di approfondimento curati dalla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport.

Il Pass può essere attivato tramite tutti i canali di vendita di TIM, sia in modalità digitale (ad esempio direttamente dall'app) che recandosi nei negozi fisici dell'operatore oppure contattando il Servizio Clienti via telefono. Il Pass Mondiali DAZN sarà attivabile fino al prossimo 27 giugno.

Ricordiamo, inoltre, che i titolari di un abbonamento DAZN Full o Family (che da alcuni mesi hanno registrato un aumento di prezzo) non hanno bisogno di questo Pass. Per chi ha attivato uno dei due abbonamenti citati, infatti, tutte le partite dei Mondiali 2026 e gli altri contenuti sono già inclusi nella sottoscrizione.