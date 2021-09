TikTok: la Cina limita l'utilizzo ai più giovani. Massimo 40 minuti al giorno

La versione cinese della celebre piattaforma social TikTok, chiamata Douyin, ha introdotto nuove e severe restrizioni per i più giovani del Paese asiatico. Ad affermarlo è ByteDance -società proprietaria di TikTok- con una nota ufficiale pubblicata nel weekend. Nel dettaglio, gli adolescenti di età inferiore ai 14 anni potranno accedere all'app TikTok solamente tra le 6:00 e le 22:00 per un massimo di 40 minuti al giorno grazie all'introduzione di una "Modalità Giovani".

Le autorità cinesi stanno aumentando i controlli sui ragazzi nel mondo di Internet online e in altri ambiti tecnologici al fine di ridurre i problemi di dipendenza digitale tra i bambini. Ad esempio, a fine agosto il regolatore cinese ha emanato un divieto di gioco per i minorenni cinesi dove questi potranno giocare ai videogame online per massimo 3 ore a settimana. Inoltre, recentemente abbiamo visto da una news pubblicata dal NYT come i social network, in particolar modo Instagram siano dannosi per la salute dei più giovani, in quanto causa di ansia e depressioni in molti casi.

Le nuove restrizioni di ByteDance includeranno tutti gli utenti di età inferiore ai 14 anni registrati con il loro vero nome utilizzando il sistema di autentificazione del Paese e anche gli utenti che si iscriveranno al social successivamente. La società ha affermato che nella "Modalità Giovani", TikTok mostrerà anche contenuti curati per i bambini, inclusi esperimenti, mostre in musei e gallerie e il paesaggio naturale della Cina.

