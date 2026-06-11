The Social Reckoning, la storia di Facebook torna al cinema: ecco il primo trailer

Dopo The Social Network, l'ascesa e l'affermazione di Facebook (poi diventata Meta) come punto di riferimento del web, fino a diventare una delle "Big Tech" e una delle aziende più grandi al mondo, tornano al cinema con The Social Reckoning, nuovo film firmato da Aaron Sorkin. Non si tratta di un vero e proprio sequel ma di un'opera parallela che segue una fase differente della diffusione globale di Facebook. Il film è stato appena anticipato dal primo teaser trailer.

Il passato recente di Facebook al cinema

The Social Reckoning non racconterà i primi anni della nascita del social network, ma seguirà gli sviluppi dello scandalo dei cosiddetti "The Facebook Files", partito da un'inchiesta del Wall Street Journal e che, sebbene sembri lontano nel tempo, risale a pochi anni fa (2021). Mark Zuckerberg tornerà protagonista, ma non sarà più interpretato da Jesse Eisenberg ma da Jeremy String. Nel cast ci sono anche Jeremy Allen White, Mikey Madison oltre a Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen e Bill Burr.

Il film ha già una sinossi ufficiale:

"Un'opera complementare a The Social Network. La sceneggiatura originale di Aaron Sorkin si basa sugli eventi che hanno portato alla sconvolgente inchiesta del Wall Street Journal intitolata The Facebook Files. Il film è ispirato alla storia vera di Frances Haugen (Madison), una giovane ingegnera di Facebook, che si allea con Jeff Horwitz (White), giornalista del Wall Street Journal, intraprendendo un pericoloso percorso che finirà per portare alla denuncia dei segreti più custoditi del social network".

L'appuntamento con l'uscita nelle sale cinematografiche è fissato per il prossimo 9 ottobre.