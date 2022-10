Telegram, il CEO contro le commissioni dell'App Store per i creator: "distruggono i sogni"

Le regole dell'App Store "distruggono i sogni" e "danneggiano l'imprenditorialità": è l'opinione del CEO di Telegram, Pavel Durov, che nei giorni scorsi ha espresso il proprio punto di vista critico sulla commissione del 30% che la Mela riscuote per gli acquisti in-app per gli sviluppatori che guadagnano oltre 1 milione di dollari all'anno.

Durov ha condiviso la sua invettiva sul proprio canale Telegram, spiegando inoltre che Apple aveva fatto sapere a Telegram che non avrebbe potuto consentire ai creatori di contenuti di utilizzare metodi di pagamento di terze parti per le vendite tramite Telegram. In questo modo Telegram non ha altra scelta che disabilitare i contenuti e i canali a pagamento sulla versione iOS dell'app.

"Apple non è contenta dei creatori di contenuti che monetizzano i loro sforzi senza pagare una tassa del 30%. Questo è solo un altro esempio di come un monopolio da migliaia di miliardi di dollari abusa della propria posizione dominante a spese di milioni di utenti che stanno cercando di monetizzare i propri contenuti" ha affermato Durov. Il CEO di Telegram ha invitato l'Unione Europea, l'India e tutto il mondo ad "iniziare ad agire".

Ecco il messaggio integrale di Pavel Durov:

"Alcuni creatori di contenuti hanno iniziato a utilizzare bot di pagamento di terze parti per vendere l'accesso a singoli post nei loro canali Telegram. In questo modo, i creatori di contenuti potevano ricevere quasi il 100% di ciò che i loro abbonati pagavano, il che è stato fantastico.



Sfortunatamente, abbiamo ricevuto la notizia da Apple che non erano contenti che i creatori di contenuti monetizzassero i loro sforzi senza pagare una tassa del 30% ad Apple. Dal momento che Apple ha il controllo completo sul suo ecosistema, non avevamo altra alternativa che disabilitare tali post a pagamento sui dispositivi iOS.



Questo è solo un altro esempio di come un monopolio da trilioni di dollari abusa del proprio dominio sul mercato a spese di milioni di utenti che stanno cercando di monetizzare i propri contenuti. Spero che le autorità di regolamentazione nell'UE, in India e altrove inizino ad agire prima che Apple distrugga più sogni e schiacci più imprenditori con una tassa più alta di qualsiasi IVA imposta dal governo.



Nel frattempo, noi di Telegram lavoreremo per offrire ai creatori strumenti potenti e facili da usare per monetizzare i loro contenuti, al di fuori dell'ecosistema restrittivo di Apple."