Tassa sui pacchi extra-UE, Giorgetti: dazio UE da 3 e tassa italiana da 2 sono cumulabili

Tassa sui pacchi extra-UE, Giorgetti: dazio UE da 3 e tassa italiana da 2 sono cumulabili

Il ministro Giorgetti afferma che dal 1° ottobre 2026 sui pacchi sotto i 150 euro provenienti da Paesi extra-UE ci sarà un doppio prelievo: al dazio europeo di 3 euro per voce merceologica si sommerà il contributo di gestione italiano di 2 euro per spedizione, introdotto per coprire gli oneri dei controlli doganali. Le due misure sono infatti diverse.

di pubblicata il , alle 11:01 nel canale Web
 

L'Italia tira dritto o, almeno, ci prova. Secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti in un question time alla Camera dei Deputati, la misura europea che dal 1° luglio ha introdotto un dazio forfettario di 3 euro per le spedizioni con valore dichiarato inferiore o uguale a 150 euro non cancella misure, apparentemente analoghe, prese dall'Italia.

Come noto, a partire dal 1° ottobre 2026 (data a cui è stata da ultimo differita la norma nazionale), sarà richiesto un contributo di gestione italiano pari a 2 euro per spedizione, sempre per spedizioni con valore dichiarato inferiore o uguale a 150 euro.

La potenziale sovrapposizione tra le misure adottate a livello sovranazionale e quelle previste dalla legislazione nazionale pare non esserci, o almeno così ritiene il Governo: si tratta, infatti, di due interventi dal presupposto giuridico e funzionale distinto.

Il dazio forfettario UE è una misura di natura doganale introdotta dall'Unione Europea per regolamentare la pretesa impositiva a seguito della soppressione dell'esenzione daziaria per le merci sotto i 150 euro, ritenuta non più sostenibile alla luce dei volumi raggiunti dal commercio elettronico. L'importo si applica per singola voce merceologica: di conseguenza, un ordine contenente due articoli differenti (come, ad esempio, due capi d'abbigliamento distinti) genera un prelievo daziario complessivo di 6 euro.

Il contributo di gestione italiano (2 euro), invece, è prelievo nazionale concepito per compensare i costi operativi ed amministrativi sostenuti dalle autorità doganali interne per l'espletamento delle procedure di sdoganamento, verifica e controllo dei piccoli plichi.

Di conseguenza, qualora la misura italiana entri effettivamente in vigore, dal 1° ottobre i due importi andranno a cumularsi sul costo finale dell'importazione.

Sotto il profilo del gettito, il dazio europeo da 3 euro viene classificato come risorsa propria doganale dell'Unione. I relativi proventi saranno ripartiti tra il bilancio comunitario e le casse degli Stati membri nella misura standard, rispettivamente del 75% e del 25%, salvo differenti rimodulazioni che potrebbero essere definite all'interno del quadro finanziario pluriennale 2028-2034.

Giorgetti, però, lascia aperta alla porta a un "cambio di visione": "Naturalmente la discussione su questa e altre misure in materia di commercio internazionale prosegue e dovremmo assumere una decisione a livello nazionale ma coordinata le rispetto alle misure che ogni paese ha assunto per quanto riferimento a questo caso". In poche parole: l'obiettivo è mantenere la misura, ma se l'UE ce lo impone, facciamo un passo indietro.

I migliori sconti su Amazon oggi

FRITZ!Repeater 600 Edition International, Ripetitore - Wi-Fi extender fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, Interfaccia in italiano

31.94 Compra ora

TCL 55T6C 55'' QLED TV 4K HDR, FireTV (SmartTV con Dolby Vision e Atmos, HDR10+, Premi e Chiedi ad Alexa)

349 Compra ora

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente

399 Compra ora
2 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
roccia123425 Luglio 2026, 11:06 #1
Andassero a spenderseli tutti in medicine.
marcram25 Luglio 2026, 11:25 #2
Quindi i doganieri italiani perderanno il lavoro per mancanza di spedizioni in Italia, e aumenterà il trasporto su gomma dai paesi vicini.
Complimenti Italia, ben fatto!

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^