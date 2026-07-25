Tassa sui pacchi extra-UE, Giorgetti: dazio UE da 3 e tassa italiana da 2 sono cumulabili

Il ministro Giorgetti afferma che dal 1° ottobre 2026 sui pacchi sotto i 150 euro provenienti da Paesi extra-UE ci sarà un doppio prelievo: al dazio europeo di 3 euro per voce merceologica si sommerà il contributo di gestione italiano di 2 euro per spedizione, introdotto per coprire gli oneri dei controlli doganali. Le due misure sono infatti diverse.

L'Italia tira dritto o, almeno, ci prova. Secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti in un question time alla Camera dei Deputati, la misura europea che dal 1° luglio ha introdotto un dazio forfettario di 3 euro per le spedizioni con valore dichiarato inferiore o uguale a 150 euro non cancella misure, apparentemente analoghe, prese dall'Italia.

Come noto, a partire dal 1° ottobre 2026 (data a cui è stata da ultimo differita la norma nazionale), sarà richiesto un contributo di gestione italiano pari a 2 euro per spedizione, sempre per spedizioni con valore dichiarato inferiore o uguale a 150 euro.

La potenziale sovrapposizione tra le misure adottate a livello sovranazionale e quelle previste dalla legislazione nazionale pare non esserci, o almeno così ritiene il Governo: si tratta, infatti, di due interventi dal presupposto giuridico e funzionale distinto.

Il dazio forfettario UE è una misura di natura doganale introdotta dall'Unione Europea per regolamentare la pretesa impositiva a seguito della soppressione dell'esenzione daziaria per le merci sotto i 150 euro, ritenuta non più sostenibile alla luce dei volumi raggiunti dal commercio elettronico. L'importo si applica per singola voce merceologica: di conseguenza, un ordine contenente due articoli differenti (come, ad esempio, due capi d'abbigliamento distinti) genera un prelievo daziario complessivo di 6 euro.

Il contributo di gestione italiano (2 euro), invece, è prelievo nazionale concepito per compensare i costi operativi ed amministrativi sostenuti dalle autorità doganali interne per l'espletamento delle procedure di sdoganamento, verifica e controllo dei piccoli plichi.

Di conseguenza, qualora la misura italiana entri effettivamente in vigore, dal 1° ottobre i due importi andranno a cumularsi sul costo finale dell'importazione.

Sotto il profilo del gettito, il dazio europeo da 3 euro viene classificato come risorsa propria doganale dell'Unione. I relativi proventi saranno ripartiti tra il bilancio comunitario e le casse degli Stati membri nella misura standard, rispettivamente del 75% e del 25%, salvo differenti rimodulazioni che potrebbero essere definite all'interno del quadro finanziario pluriennale 2028-2034.

Giorgetti, però, lascia aperta alla porta a un "cambio di visione": "Naturalmente la discussione su questa e altre misure in materia di commercio internazionale prosegue e dovremmo assumere una decisione a livello nazionale ma coordinata le rispetto alle misure che ogni paese ha assunto per quanto riferimento a questo caso". In poche parole: l'obiettivo è mantenere la misura, ma se l'UE ce lo impone, facciamo un passo indietro.