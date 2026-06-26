Stangata per PirloTV: la rete pirata perde 44 domini e oltre 950 milioni di visite annuali

L'antipirateria ha sferrato un duro colpo al network PirloTV, noto per lo streaming illegale di eventi sportivi, oscurando 44 domini operativi. Nonostante l'operazione congiunta di UEFA, ACE e autorità messicane, il servizio ha già dimostrato la sua resilienza, con nuovi portali attivi

L'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), in collaborazione con la UEFA, l'UC3 e le autorità messicane, ha interrotto un vasto network di pirateria sportiva legato alla piattaforma illegale PirloTV, sequestrando 44 domini. L'azione, che ha preceduto la finale di UEFA Champions League, ha colpito un'infrastruttura capace di generare oltre 950 milioni di visite annuali a livello mondiale.

PirloTV si è affermato come un punto di riferimento per lo streaming illegale di eventi sportivi, in particolare il calcio. Il network non ospita direttamente i contenuti, ma aggrega e incorpora link a trasmissioni live non autorizzate, replicando feed da diverse emittenti con licenza. La sua notorietà deriva anche dalla capacità di migrare rapidamente verso nuovi domini in seguito alle azioni di contrasto.

Secondo l'annuncio di ACE, i domini colpiti generavano circa 230 milioni di visite solo dal Messico, evidenziando una forte audience in America Latina, con particolare riscontro in Messico e Colombia. Un traffico significativo proveniva anche da mercati come Spagna e Stati Uniti. L'operazione puntava a colpire l'ecosistema della pirateria nella regione, specialmente in un periodo di alto profilo come quello della Coppa del Mondo FIFA che si sta svolgendo, per la quale l'accesso legale può essere frammentato, soprattutto sui dispositivi mobili.

Cooperazione internazionale contro la pirateria: cade PirloTV

La lotta contro PirloTV si è rivelata un classico gioco del gatto e del topo. Già all'indomani dell'operazione, i motori di ricerca pubblici indicavano nuovi domini attivi del network, perfettamente funzionanti e capaci di offrire streaming illegali per eventi sportivi. Alcuni di questi portali proponevano molteplici dirette da oltre una dozzina di canali, inclusi nomi noti come ESPN, Fox Sports, TNT Sports, DSports (ex DirecTV Sports) e TyC Sports. In Italia, per chi tenta di accedere a questi domini, compare l'avviso di AGCOM relativo al blocco operato tramite il sistema Piracy Shield.

L'efficacia di tali azioni è spesso messa alla prova dalla velocità con cui i gestori attivano nuovi portali, rendendo più complesso risalire ai responsabili diretti rispetto alle operazioni contro le IPTV, dove è presente un flusso di denaro più tracciabile.

La UEFA è stata la prima detentrice di diritti sportivi ad unirsi ad ACE, e da allora le organizzazioni hanno collaborato per identificare gli operatori, mappare i network di pirateria e coordinare le forze dell'ordine locali per smantellare i servizi backend. L'ultima azione contro PirloTV segna anche la prima collaborazione di ACE con l'Istituto Messicano della Proprietà Industriale (IMPI), nell'ambito di un Memorandum d'Intesa recentemente firmato per rafforzare la cooperazione antipirateria.

Larissa Knapp, della Motion Picture Association (MPA), ha commentato l'esito dell'operazione sottolineando l'importanza del messaggio inviato. "L'interruzione delle attività di PirloTV e dei relativi domini manda un messaggio chiaro: le attività di streaming illegali sono soggette a una crescente pressione da parte delle forze dell'ordine in tutto il mondo", ha dichiarato. Questo scenario evidenzia i compromessi necessari per lo sviluppo di nuove strategie di contrasto, puntando sulla continuità delle operazioni per una tutela più efficace dei diritti.