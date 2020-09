Stangata alla pirateria in Italia: 58 siti oscurati, 18 canali Telegram chiusi: cosa sta succedendo

La pirateria italiana ha subito un pesante contraccolpo per merito del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Gorizia, che ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di 58 siti web e 18 canali Telegram disposto dal GIP del Tribunale locale. La portata è enorme, visto che le varie fonti colpite dall'intervento delle Autorità rappresentano circa il 90% della pirateria audiovisiva in Italia, con 80 milioni di visite ogni anno da parte dell'utente.



Uno dei decoder per accedere alle IPTV illegalmente

Al momento in cui scriviamo il pezzo non abbiamo ancora a disposizione la lista dei siti coinvolti, ma fra questi dovrebbe esserci il "punto di riferimento" in termini di divulgazione di software e contenuti protetti da diritti d'autore, come anche di guide per accedere a opere in maniera illecita. Le Autorità hanno adottato un nuovo approccio investigativo, con la misura cautelare che prevede per la prima volta l'intervento sugli Alias associati ai domini di secondo livello dei siti.

In questo modo, non solo si riesce ad inibire l'accesso ai siti che diffondono contenuti e opere illegalmente, ma si impedisce la possibilità di creare nuovi domini web sfruttando buona parte del vecchio URL in modo da facilitarne la reperibilità agli utenti. In aggiunta alle misure cautelari già adottate in Italia, è stata avviata una collaborazione con le Autorità giudiziarie internazionali in modo da sequestrare i server in cui vengono immagazzinati i contenuti illegali.

Fra le persone coinvolte nell'illecito quattro esperti informatici sotto nickname: per le attività di pirateria audiovisiva ed editoriale è stato indagato "Diabolik", da cui sono partite le indagini nel Friuli Venezia Giulia estendendosi in varie regioni d'Italia e all'estero, mentre per quanto riguarda le cosiddette IPTV le Autorità hanno seguito le orme di "Doc", "Spongebob" e "Webflix", divenuti nel tempo esponenti di spicco anche nei canali di messaggistica istantanea.

Le Autorità hanno dichiarato che sono attualmente in corso le indagini su circa un migliaio di utenti del cosiddetto pezzotto, che possono subire pene di massimo 3 anni di reclusione e fino a 25 mila euro di multa. La pirateria audiovisiva non lede solo gli artisti, ma tutti gli addetti ai lavori di vari settori: si stima che la pirateria conduca a danni di circa 500 milioni di euro nel PIL italiano, mettendo 6 mila posti di lavoro a rischio. Il danno per l'economia dello Stivale è di oltre il miliardo di euro.