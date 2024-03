Spotify: i video musicali arrivano in beta, anche in Italia

Da quando i video musicali hanno fatto la loro comparsa hanno rivoluzionato il modo in cui gli ascoltatori interagiscono con la musica, trasformando le canzoni in vere e proprie esperienze visive. Non solo hanno contribuito alla scoperta e all'apprezzamento di nuovi artisti, ma hanno anche influenzato la cultura pop, diventando parte integrante delle tendenze e delle conversazioni.

Con questa novità, gli utenti Premium di Spotify in Regno Unito, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Svezia, Brasile, Colombia, Filippine, Indonesia e Kenya potranno accedere a un catalogo iniziale di video musicali direttamente dall'app. Con oltre 602 milioni di utenti, di cui 236 milioni abbonati a Spotify Premium, l'introduzione dei video musicali potrebbe portare a un ulteriore aumento dell'engagement e della fidelizzazione degli utenti sulla piattaforma di streaming musicale.

I video musicali arrivano su Spotify, anche in Italia, per gli utenti Premium

Per accedere ai video basterà selezionare l'opzione "Passa al video" per i brani supportati, e il video verrà riprodotto nella sezione "In riproduzione ora". Gli utenti avranno anche la possibilità di tornare all'ascolto in background o di visualizzare i video a schermo intero. Inizialmente, il catalogo di video su Spotify sarà piuttosto ristretto, includendo contenuti di artisti di fama internazionale come Ed Sheeran, Doja Cat e Ice Spice.

Spotify prevede di espandere gradualmente l'offerta di video e le funzionalità, ascoltando i feedback degli utenti e degli artisti stessi in questa prima fase di anteprima. La novità non rappresenta solo un'innovazione nell'esperienza di fruizione della musica, ma potrebbe anche aprire nuove opportunità per gli artisti di presentare il loro lavoro in modo più coinvolgente e immersivo all'interno dell'app di streaming più popolare al mondo.