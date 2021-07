Sorare, anche il Fantacalcio adotta le criptovalute

Sorare è un gioco sul web che sta velocemente acquisendo popolarità grazie ai suoi meccanismi innovativi che mettono insieme il Fantacalcio, la Blockchain e la passione per il collezionismo. In Sorare, infatti, i calciatori sono dei token non fungibili (NFT), ovvero degli oggetti virtuali unici. Ciascuno di loro appartiene inequivocabilmente a un unico giocatore, che può anche personalizzare la propria figurina sulla base della frequenza con la quale utilizza.

Sorare, il Fantacalcio con gli NFT

A Sorare si gioca tutti i giorni e si ha sempre la possibilità di ricevere premi, anche con valore in Ethereum. I giocatori devono schierare una formazione che si compone di cinque figurine: un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante e un jolly. Le figurine devono corrispondere a calciatori che in quelle ore stanno giocando una partita reale e il risultato finale della sfida virtuale viene determinato sulla base delle prestazioni dei calciatori nella realtà, proprio come nel Fantacalcio.

Ciascuna figurina corrisponde a giocatori reali, con tanto di foto e di statistiche. In più, come in Fifa Ultimate Team, i giocatori possono migliorare le prestazioni di ciascuna figurina, semplicemente impiegandola spesso. In questo modo il punteggio che otterrebbe normalmente viene moltiplicato con il livello di esperienza conseguito, in modo che la squadra possa essere più competitiva nella sfida virtuale.

Ci sono due tipi di figurine in Sorare, e così arriviamo al modello di business del gioco. Quelle Comuni si ottengono gratuitamente, aprendo i pacchetti che vengono dispensati nella fase introduttiva/tutorial. Le figurine Rare, invece, si ottengono facendo delle offerte agli altri giocatori che nel frattempo le hanno potenziate. Gratuitamente si può partecipare solo alla Starter League Rookie, mentre per tutte le altre serie il numero di figurine comuni utilizzabili è limitato, o azzerato.

Per poter acquistare le Rare bisogna depositare una certa quantità di valuta da un wallet Ethereum che si possiede presso un servizio esterno o acquistarla direttamente su Sorare versando degli Euro. Le figurine Rare, inoltre, a loro volta si suddividono in Super Rare e Uniche, e queste ultime, caratterizzandosi per un numero di XP di gran lunga superiore, offrono molte più chance di vittoria.

Insomma, per poter vincere e guadagnare denaro in Sorare bisogna disporre delle figurine adatte, corrispondenti ai calciatori realmente impegnati nei campi di gioco. Questa ricerca può diventare decisamente intensa, qualora, nelle ore subito antecedenti i match virtuali, ci si rende conto che un calciatore potrà non disputare la partita o magari si infortuna all'ultimo momento. Inoltre, bisogna giocare molto, perché solo in questo modo si riesce a far guadagnare XP alle proprie figurine.

Portando anche ad aste da migliaia di euro. Benvenuti nella nuova frontiera del gaming! Altro che free-to-play...