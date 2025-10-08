Sora 2 può generare video di celebrità morte, OpenAI conferma. Ma può essere un problema

Il rilascio di Sora 2 ha riportato alla luce una questione delicata riguardante l'utilizzo delle sembianze di personaggi pubblici deceduti nei contenuti generati tramite AI. La piattaforma sviluppata da OpenAI dispone di misure di sicurezza progettate per bloccare la creazione di video raffiguranti persone viventi senza il loro esplicito consenso, ma ammette apertamente che tali limitazioni non si applicano alle cosiddette "figure storiche".

Nei giorni successivi al lancio del servizio, le piattaforme social si sono riempite di clip generate artificialmente che raffigurano celebrità scomparse in situazioni mai realmente accadute. Gli esempi, riportati da Ars Technica, spaziano da Michael Jackson impegnato in sketch comici a Stephen Hawking mentre compie acrobazie con la sua sedia a rotelle su rampe da skateboard, fino a Martin Luther King Jr. ritratto mentre balbetta durante un discorso pubblico. La società di Sam Altman ha confermato a PCMag la propria policy: "Non abbiamo niente da aggiungere, ma permettiamo la generazione di figure storiche".

La funzionalità "cameo" rappresenta il meccanismo attraverso cui Sora 2 gestisce l'utilizzo dell'immagine delle persone viventi. Gli utenti possono scansionare il proprio volto tramite smartphone per apparire nei video generati, mantenendo il pieno controllo sull'uso della propria somiglianza e conservando la possibilità di revocare l'accesso in qualsiasi momento. Per i personaggi pubblici deceduti manca completamente tale possibilità di consenso o controllo successivo, creando una situazione giuridicamente ed eticamente complessa.

Zelda Williams, figlia del comico Robin Williams, ha espresso pubblicamente il proprio disappunto attraverso una storia Instagram poi rimossa, chiedendo agli utenti di smettere di inviarle video generati artificialmente del padre scomparso. La figlia dell'attore aveva già manifestato preoccupazioni simili durante lo sciopero SAG-AFTRA del 2023, definendo i tentativi di ricreare digitalmente gli artisti come "mostri frankensteiniani" assemblati dai peggiori aspetti dell'industria dell'intrattenimento.

La questione non rappresenta una novità per il mondo dell'intrattenimento, visto che già negli anni '90 si discuteva di inserimenti digitali di celebrità defunte in produzioni cinematografiche e pubblicitarie. La differenza sostanziale risiede nell'accessibilità della tecnologia: mentre in passato queste operazioni richiedevano competenze specialistiche e budget considerevoli, Sora 2 permette a qualsiasi utente di creare video analoghi in pochi minuti con una spesa irrisoria. Il quadro normativo dei vari paesi può inoltre aggiungere un ulteriore strato di complessità.

OpenAI ha già dovuto rivedere alcuni aspetti delle policy di Sora 2 a seguito delle prime controversie e adesso i detentori dei diritti d'autore di personaggi di finzione devono esprimere un consenso esplicito per permetterne l'utilizzo nei video generati dalla piattaforma, con la promessa di condividere parte dei ricavi derivanti da tali contenuti. Il CEO Sam Altman ha dichiarato di aspettarsi modifiche anche notevoli nella gestione del servizio, ammettendo che verranno prese sia decisioni corrette che passi falsi, con l'impegno di correggere rapidamente questi ultimi sulla base dei feedback ricevuti.

C'è da dire che tutti i video prodotti da Sora 2 includono una filigrana identificativa in movimento, una misura progettata per limitare il rischio che gli spettatori possano essere ingannati da filmati falsi. Tuttavia, la presenza di questo elemento di sicurezza potrebbe non essere sufficiente a impedire che le clip vengano condivise fuori contesto o utilizzate per scopi non previsti, cosa che alimenta di fatto perplessità sulla possibilità di diffondere disinformazione o rappresentare personalità storiche in modi che non avrebbero mai approvato. La questione rimane aperta e probabilmente richiederà ulteriori interventi normativi e tecnologici nei prossimi periodi.